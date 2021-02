Ministerstvo zdravotnictví popřelo svůj původní výklad, Polky mohou v Česku na potrat

Občanky Evropské unie mohou v Česku legálně podstoupit umělé přerušení těhotenství. A to i v případě, že by do Česka přicestovaly pouze za tímto účelem na několik dnů. Uvedlo to dnes ministerstvo zdravotnictví, a popřelo tak předchozí výklad ministra Jana Blatného (za ANO). Ministr v dopise pirátskému poslanci Františku Kopřivovi totiž loni sdělil, že zdravotníkům, kteří provedou potrat Polkám, hrozí vězení. O problému informoval před týdnem Respekt.