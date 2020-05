Na dovolenou se bez testu na covid-19 nepodíváte. Vláda chce upravit cenu

K cenové regulaci testů na koronavirus se kladně staví i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle kterého je "je namístě zastropovat jejich cenu tak, aby byla pro veřejnost akceptovatelná". O rušení povinnosti testů se podle něj nyní neuvažuje.

Podle vyjádření místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže by test neměl být dražší než 500 korun. Ačkoli i tuto částku považuje za dost vysokou.

Podle epidemiologů by jednou z podmínek pro možné vycestování na dovolenou do zahraničí mohlo být právě testování před odjezdem, které zřejmě budou požadovat cílové země, a po návratu, které bude chtít Česko. Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se podle středečního Babišova vyjádření mohly otevřít 8. nebo 15. června. Příští týden pak má Petříček jednat se zástupci obou těchto zemí o harmonogramu pro otevření hranic. V příštích dvou týdnech by se pak podle Petříčka mělo začít jednat o otevření hranic s Polskem. Konzultace o možném turismu od července probíhají se Slovinskem, Chorvatskem, Řeckem a Bulharskem.

V současné době požaduje vedle Česka vstupní negativní test na koronavirus i Rakousko.