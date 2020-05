Na podzim přijde další vlna omezení, roušek se nezbavíme nikdy, říká ministerský epidemiolog

"Máme obavy z poslední a největší vlny uvolnění karanténních opatření, což teprve musíme vyhodnotit. Znepokojuje nás také tlak na uvolnění mezinárodního obchodu a cestování, včetně turismu. Spolu s tím může dojít ke zhoršení situace, jednak prostřednictvím našich lidí, kteří se začnou vracet z ciziny, jednak prostřednictvím zahraničních pracovníků i jiných návštěvníků," řekl pro server Aktuálně.

To, že epidemie je na vzestupu například v Rusku nebo v Brazílii, podle něj může nebezpečnou situaci protahovat. V Africe je koronavirus ve všech státech a nikdo neví, jak dlouho tam bude a co způsobí. Upozornil také, že může docházet k neustálé cirkulaci viru, což ovlivní celou Evropu a budeme muset zůstat na pozoru řadu dalších let.

"Na podzim stále bude platit, že pokud někdo bude mít příznaky respiračního onemocnění, musí zůstat doma, vyčkat na test a do té doby být v izolaci. Když v té době propukne vlna běžných nákaz dýchacích cest a kašel i horečka postihnou velkou část populace, ať už to bude koronavirus nebo ne, spousta lidí přestane chodit do práce, děti budou odcházet z vyučování, mnoho představení a sportovních zápasů se zruší. Všichni budou řešit, zda je koronavirus postihl, s kým se potkali a tak. Nepochybně to vyvolá i opětovné zpřísnění epidemiologických opatření," obává se.

Podle něj až za rok uvidíme, zda je skutečně důvod k optimismu. A i kdyby mezinárodní cestování v létě situaci nezhoršilo, je pravděpodobné, že výkyvy k horšímu a druhá vlna nákazy přijdou na podzim, kdy budou kolovat i jiné virové nákazy.

Vyhráno tak podle epidemiologa nemáme a nelze prý tvrdit, že nás nový koronavirus už neohrožuje. Některých opatření se ale podle něj možná nezbavíme nikdy.

"Stejně jako tomu je už dávno v Asii, budou nás roušky asi provázet napořád. Zejména v sezoně respiračních nákaz. Když se obecně zhorší epidemiologická situace, tím nemyslím jen koronavirus, ale když přibude běžného kašlání a horeček, lidé se k nim sami budou intuitivně vracet. Jak ti zdraví, tak nemocní. Pokud nemocný člověk bude muset jít do obchodu či do lékárny, měl by si ji nasadit určitě. Nejde ale jen o roušky. Už vůbec by nemělo docházet k tomu, že člověk s příznaky nákazy, a to jakékoliv, nastoupí do městské hromadné dopravy a odjede do práce a tím ohrozí všechny kolem sebe," uvedl.