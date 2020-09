Nouzový stav by měl být vyhlášen od pondělí, oznámil Prymula

Důvodem, proč považuje nouzový stav za nutný, je podle ministra zdravotnictví "neutěšená epidemiologická situace". Podle něj by na konci října mohla ohrožovat kapacity nemocnic, pokud by nebyla žádná opatření přijata. "Kapacita zdravotnických zařízení je limitována poměrně velkou nemocností zdravotníků nebo počtem jejich karantén," dodal. Bez nouzového stavu podle něj není možné nařizovat pracovní pohotovosti nebo povinné výpomoci.

Kromě opatření dopadajících na školství, která se budou regionálně lišit, také podle legislativních názorů není možné vyhlašovat opatření v plošném režimu, dodal Prymula.

Ministři budou vyhlášení nouzového stavu obhajovat ve středu ve Sněmovně, poté by ho měla schvalovat vláda. "Vláda má právo ho vyhlásit na 30 dnů, což je doba, během níž by mělo dojít ke zvládnutí druhé vlny," uvedl. K uzavření ekonomiky podle ministra nepovede.

Souhrn nových opatření proti šíření nového koronaviru by mohl podle Prymuly snížit současné reprodukční číslo 1,2 o 30 až 40 procent, tedy na 0,8 až 0,9. Reprodukční číslo je průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je nižší než jedna, nových případů bude ubývat.

Opatření, která budou přijata na dva týdny, chtějí ministři představit ve středu. Podle Prymuly se budou týkat kromě avizovaného školství zejména volnočasových aktivit. "Pod volnočasové aktivity spadá úplně všechno. Bude omezeno shromažďování," uvedl Prymula.

Ekonomiky se podle něj nová opatření zásadně dotýkat nebudou. Například restauracím ale nová režimová opatření počet hostů mohou mírně omezit. Dopadnou také na obchodní centra, kde bude omezeno shromažďování. "Aby se do nich nepřesunuli žáci z uzavřených škol," dodal.

Na rozdíl od jara se ale neplánuje uzavírání státních hranic. Podle Prymuly okolní země pro ČR významným rizikem nejsou.

Česko bude mít do konce týdne 1969 dávek remdesiviru

Do Česka bylo dovezeno dalších 960 dávek léku remdesivir, který lékaři používají na těžké formy nemoci covid-19. Dalších 1009 dávek by mělo dorazit do konce týdne. Po dnešním jednání s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) to řekl Prymula. O dalších dodávkách vyjednává s výrobcem Evropská unie.

"Remdesivir byl standardním způsobem objednán, a v tuto chvíli už dorazila první dodávka, která je ve výši 960 dávek," uvedl dnes Prymula. Dalších více než tisíc dávek by podle něj mohlo dorazit do konce týdne, možná už ve středu. "Takže tady budeme mít celkem 1969 dávek, což jsou dávky, které jsou v rámci programu, který tady byl, které jsou pro Českou republiku zadarmo," dodal Prymula.

Další jednání o dodávkách léku od firmy Gilead Sciences vede Evropská unie. "Tady není přímá linka, že by ministerstvo zdravotnictví jednalo s výrobcem," vysvětlil Prymula. Firma podle něj dává k dispozici až dva miliony dávek a Česká republika je bude prostřednictvím unie nakupovat.

O to, že remdesivir v nemocnicích dochází, informoval Český rozhlas v pondělí na základě informací Sekce nemocničních lékárníků a vedoucího lékaře Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martina Balíka. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová v pondělí na dotaz ČTK sdělila, že remdesiviru je dost pro všechny pacienty, kteří ho potřebují. Ministerstvo podle Štěpanyové provedlo včas všechny kroky, potřebné pro zajištění dalších dodávek léku.