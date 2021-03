O pomoc s pacienty Česko možná požádá Německo do příštího týdne

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

O možnost umístit české covidové pacienty do německých nemocnic bude ČR případně žádat do konce příštího týdne. Zatím tam žádný nezamířil. Řekl to dnes vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj bude tlak na nemocnice podle vývoje epidemie koronaviru vrcholit v příštích osmi nebo devíti dnech, pak už by měl povolit.