Pořadí při očkování proti koronaviru: Rozhodne pojišťovna a praktický lékař

Očkovaní jimi budou jako úplně první zdravotníci, kteří se v nemocnicích starají o vážně nemocné pacienty s covidem-19. Asi 5000 dávek vakcíny firmy Pfizer by mělo směřovat do Prahy, konkrétně Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice v Motole, a 5000 do Brna.

Nejdříve mají být podle vakcinanční strategie očkovaní pracovníci z oddělení ARO a JIP a urgentních příjmů, poté pracovníci zdravotnické záchranné služby nebo infekčních oddělení. Následovat budou zdravotníci z plicních, lůžkových interních a kardiologických oddělení, lékaři otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, poté praktičtí lékaři pro děti a pro dospělé, dále zdravotníci z geriatrických oddělení a léčeben dlouhodobě nemocných.

Pro očkování ostatních se podle ministra připravuje manuál, hotový by měl být do konce roku. "Rozhodnutí bude na tom, kdo bude očkovat," uvedl. Jenom seniorů, kteří mají být mezi prvními očkovanými spolu se zdravotníky a mladšími vážně chronicky nemocnými, je více než 2,3 milionu.

Podle strategie se počítá spolu se seniory a zdravotníky v první vlně také s očkováním nemocných s chronickou plicní obstrukční nemocí, plicními fibrózami, vysokým krevním tlakem léčeným kombinací nejméně tří léků nebo vážnými nemocemi srdce, ledvin, jater, hemato-onkologickými onemocněními, obézní či diabetici s vážnější formou nemoci. Počítá se také s lidmi po transplantaci orgánů či kostní dřeně nebo podrobující se léčbě, která potlačuje jejich imunitní systém. Dříve očkovaní budou také lidé se vzácnými genetickými nemocemi, kteří jsou kvůli dalšímu postižení či intelektové nedostatečnosti ve zvýšeném riziku.

Následně se počítá s pracovníky hygienických stanic, kteří provádějí epidemiologická šetření, a s lidmi, kteří odebírají a zpracovávají biologické vzorky na vyšetření covidu-19. Po nich budou očkování ostatní zdravotníci, zubní lékaři, lékárníci a farmaceuti, pracovníci pobytových a odlehčovacích sociálních služeb nebo domácí zdravotní péče.

Před ostatními zájemci budou mít přednost ještě pracovníci zákonem definované kritické infrastruktury, jako jsou energetika, vláda, armáda, krizové štáby nebo pedagogové. Pak budou následovat ostatní pracovníci hygienických stanic a dalších orgánů státní správy, jako je například Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká obchodní inspekce, Státní veterinární správa nebo Česká inspekce životního prostředí.

V první, podle Blatného spíše symbolické dodávce po schválení vakcíny Pfizer, přijde do konce roku 10.000 dávek. Koordinátor očkování Zdeněk Blahuta uvedl, že v lednu bude mít ČR asi dalších 200.000 dávek. V prvním čtvrtletí ministerstvo očekává, že by mohla být očkovací látka asi pro milion lidí. Dodávané budou podle kalendáře, který stanovila agentura EMA. "Při počtu vakcinačních center, jak jsou nyní nastavena zejména na látku firmy Pfizer, při očkování zhruba kolem 300 lidí denně, jsme schopni zajistit použití všech vakcín, které budou v této době dodány," uvedl Blatný.

Vakcínu má ČR objednanou od pěti výrobců pro 6,9 milionu lidí. Od firmy Pfizer, která je nejblíže ke schválení pro použití v EU, jsou asi dva miliony. Pokud budou schválené i látky dalších výrobců, ve druhém čtvrtletí budou pro 2,62 milionu lidí, ve třetím pro 2,42 milionu lidí a ve čtvrtém pro 382.000 lidí. Další dávky budou dostupné v roce 2022.