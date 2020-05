Poslední dodávka roušek z Číny do Česka dorazí vlakem, cesta potrvá dva týdny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Krátce před polovinou června by měl do Česka dojet vlak s poslední dodávkou ochranných pomůcek, které v době nouzového stavu pro ochranu před šířením koronaviru nakoupilo ministerstvo vnitra v Číně. Po týdenním zdržení oproti původním plánům by měl dnes vlak vyjet z čínského města Si-an.