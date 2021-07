Preventivní testy nebudou od září hrazeny ze zdravotního pojištění

Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od 1. září se nebudou ze zdravotního pojištění hradit preventivní testy na covid-19, které lidé potřebují například při cestování, pro návštěvu kulturních akcí či restaurací. Rozhodla o tom dnes vláda, novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Výjimku budou mít děti do 12 let, protože pro ně zatím není dostupné očkování.