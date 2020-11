Při testování seniorů bude důležitá komunikace, říká ředitelka domova

Na provádění testů jsou v mělnickém centru seniorů připraveni, odběry udělají místní zdravotnice. Zařízení poskytuje péči v pobytových službách bezmála 250 seniorům, proto bude testování náročné, ale zároveň bude podle ředitelky třeba klidné a přátelské jednání, aby se klienti nestresovali.

Péči se v mělnickém centru seniorů daří podle Pavlíkové zabezpečit bez problémů. U nikoho z klientů se nákaza nepotvrdila, u několika pracovníků ano, ale podařilo se zajistit brigádníky a dobrovolníky, postupně se vrací i zaměstnanci po karanténě.

Sociální izolaci se v centru snaží překonat třeba pomocí videohovorů s příbuznými. Vedení zajistilo i návštěvní buňku, v níž seniora a návštěvu dělí plexisklo, využívat ji ale mohou jen mobilní klienti. Její provoz začne po otestování osazenstva domova.

Vedoucí Pečovatelské služby Slaný Marcela Rezlerová dnes ČTK řekla, že situace ve slánských domech, kde služba působí, je dobrá. Aktuálně je jedna zaměstnankyně v karanténě a jedná klientka má koronavirus s lehkým průběhem.

Protože pečovatelská služba je jiná kategorie než běžný domov pro seniory, budou se pode Rezlerové testovat jen zaměstnanci, kterých je 20.

"Řešíme to s naším závodním lékařem, nemáme zdravotní personál," dodala vedoucí s tím, že podle informací z kraje mají být testy do konce tohoto týdne do zařízení doručeny a stačit mají na jeden až dva měsíce.

V domě s pečovatelskou službou je důrazně doporučený zákaz návštěv. Obyvatelé se, pokud to jejich stav umožňuje, schází s návštěvníky venku, chodí se procházet na místa, kde nebývá velké množství lidí, například do lesoparku. Funguje také akce zvaná Úsměv do schránky, kdy může kdokoliv poslat seniorům do domova pohled. Jeho obyvatelé si také povídají prostřednictvím místní pevné linky zdarma, a tak si podle vedoucí někdy povídají třeba hodinu v kuse.

Ministerstvo zdravotnictví chce testováním zamezit šíření viru mezi seniory, kteří patří do rizikové skupiny obyvatel. Průměrný věk pacientů v nemocnicích s covidem-19 stoupl podle ministerstva v posledních dnech na 70 let.