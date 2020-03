Profesor Jan Pirk o koronaviru Covid-19: Nebojím se, je to nový druh chřipky

Známý lékař Jan Pirk se sice v rámci pražského IKEM věnuje především kardiochirurgii, avšak i jeho zajímá současná situace kolem šíření nákazy koronavirem. V Česku byly dnes po poledni potvrzeny další dva případy, celkem se nakazilo už 28 lidí. Pirk v rozhovoru pro časopis Reflex mluví o neopodstatněném šílenství.

„Je to v podstatě nový druh chřipky a na chřipku u nás ročně umřou desítky lidí. Jsou to lidé většinou staří a nemocní a ta chřipka je vlastně jen dorazí. A u toho koronaviru je to podobné, ten průběh se zdá zatím velice mírný a po prodělání nemoci koronavirem si lidi vytvoří účinné protilátky,“ konstatuje.

Profesor upozorňuje, že jiným nemocem se taková pozornost nevěnuje. „Divím se, že nikdo třeba nemluví o tuberkulóze, na kterou ročně umře milion lidí na celém světě, a tady se mluví o koronaviru, na který umřelo pár tisíc lidí. Statisíce lidí umírají ročně na spalničky, ani o tom se nemluví,“ nechápe.

Pirk má svérázné vysvětlení toho, proč se nemoc rozšířila právě z Číny. „V Číně je populace přemnožená a každý živočišný druh, kdy je ho mnoho, tak se něco stane a příroda to začne korigovat. Ty tisícovky mrtvých v Číně, to je jen relativní číslo,“ nechal se slyšet.

Sám sice patří do rizikové skupiny starších lidí, v dubnu oslaví 72. narozeniny, strach ale nemá. „Já jsem senior, ale koronaviru se nebojím. Před lety jsem prodělal opravdu těžkou chřipku, tak blbě mi v životě nebylo, a od té doby se nechávám očkovat,“ svěřil se.