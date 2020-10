Prymula se bude do řešení pandemie zapojovat na expertní úrovni

Ten dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že nechce exekutivní angažmá, ale na boji s epidemií se plánuje podílet z pozice experta. Je podle svých slov v kontaktu s mezinárodní skupinou odborníků, kteří se pandemií zabývají.

Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve středu v noci vychází bez roušky z uzavřené restaurace. Ty musí být kvůli šíření koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevřené jen výdejové okénko. Babiš v pátek proto ministra vyzval k rezignaci. Prymula poté uvedl, že nic neporušil a sám rezignovat nehodlá. Předseda vlády pak navrhl Prymulovo odvolání. Ten dnes řekl, že je připraven rezignovat, jakmile bude znám jeho nástupce.

"Já jsem skutečně v tuto chvíli okamžitě připraven rezignovat, ale musí tady být nástupce, komu to předám," řekl ministr v České televizi. Dodal, že jakmile bude kandidát na ministra zdravotnictví, funkci předá. "Nemůžeme nechat ministerstvo bez hlavy v době, která je velmi krizová," dodal. Premiér dnes zopakoval, že slíbil prezidentovi Miloši Zemanovi, že jméno kandidáta na nového ministra nezveřejní, dokud se s ním prezident nesejde. To se má stát v úterý.

Premiér v pátek řekl, že by nový ministr mohl nastoupit do funkce ve čtvrtek. Pokud by se to skutečně stalo, Prymula by se zařadil mezi nejkratší dobu sloužící ministry v porevoluční historii. Rekord drží Karolína Peake (LIDEM), která byla v roce 2012 v čele ministerstva obrany pouhých osm dní.