Prymula se podílel na soukromém projektu testování

Prymula serveru řekl, že v projektu měl na starosti odborné záležitosti. Cílem bylo vytvořit po celé zemi speciální "pointy", které by lidem i firmám nabízely antigenní testy placené ze zdravotního pojištění. Prymula neuvedl, kdo konkrétně za projektem stál a komu by platby za testování přicházely. "Samozřejmě ty subjekty, které by to provozovaly, by asi nějaký zisk mít mohly. To je nepochybné," uvedl Prymula. Dodal, že existuje nejmenovaný bohatý sponzor, který by zařídil vybavení testovacích míst. "Nechci říkat sponzora, nebylo by to korektní, když se nám to nepovedlo zrealizovat," dodal exministr.

Podle serveru se Prymula i další lidé kolem něj se při jednáních o tomto privátním projektu zaštiťovali Úřadem vlády a ministerstvem zdravotnictví jako institucemi, které se na této plošné testovací akci podílejí a podporují ji. Bylo to například při jednání s vedením pražské Nemocnice Na Bulovce, potvrdil serveru její ředitel Jan Kvaček. Ministerstvo i Strakova akademie ale uvedly, že jde o soukromou akci, s níž nemají nic společného. "Premiér si při webexovém jednání pouze vyslechl prezentaci zástupců projektu antigenního testování," uvedl mluvčí vlády Vladimír Vořechovský.

Třeštík podle svých slov z telekonferenci s premiérem Babišem z počátku prosince pochopil, že marketingová kampaň má premiérovu podporu a že proti není ani ministerstvo zdravotnictví. "Vzhledem k tomu, že ministerstvo s panem Třeštíkem nijak nespolupracuje, nepodílíme se nijak ani na uvedené kampani," reagovala mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Prymula v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že nejambicióznější plán, tedy protestovat obrovské množství lidí, padl poté, co se za něj nepostavil předseda vlády. Podle Třeštíka se ze stejného důvodu nakonec nerozjela ani propagační kampaň, i když už byly natočené propagační klipy a připravené billboardy s herci či zpěváky. "Premiér si asi řekl, že lepší strategií pro boj s virem je propagovat očkování," poznamenal galerista. Prymula nyní jedná například s šéfem Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou o možnosti testování sportovců, uzavřely Seznam Zprávy.