Rok s pandemií: Koronavirus Čechy uzavřel doma, cestují jen velmi omezeně

Uzavření hranic bylo vyhlášeno čtyři dny po zavedení nouzového stavu 12. března. Do ciziny a zpět mohly jen vybrané skupiny lidí, například řidiči kamionů nebo později také "pendleři", kteří denně dojíždějí do ciziny za prací. Zákaz vstupu cizinců na území ČR a cest Čechů do zahraničí skončil 24. dubna, ještě další téměř dva měsíce ale trvalo, než se cestování vrátilo alespoň částečně k normálu.

Řada zemí (včetně ČR a jejích sousedů) od návštěvníků vyžadovala negativní test na koronavirus. Režim se pro Čechy začal uvolňovat koncem května, kdy se nejprve pro kratší cesty navzájem otevřely Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Od 4. června se cestování mezi ČR, Slovenskem a Rakouskem vrátilo do předkoronavirové podoby, o den později přibylo také Maďarsko.

Začátkem června pak česká vláda schválila systém, ve kterém rozdělila země Evropské unie podle rizika nákazy na tři skupiny, určující od poloviny června režim při návratu do ČR. Ve stejné době se také uvolnilo cestování v rámci většiny zemí EU, omezení ale zůstala v platnosti pro většinu ostatních zemí světa.

Zhruba od druhé poloviny července mohli Češi do svých nejoblíbenějších turistických destinací v Evropě cestovat téměř bez omezení. Ale už 6. srpna obnovilo Norsko pro osoby přijíždějící z ČR povinnost karantény, od 29. srpna ji zavedla i Velká Británie. A s opět rostoucími počty případů nákazy se v řadě zemí Evropy včetně ČR pravidla koncem léta znovu zpřísnila a začaly být vyžadovány testy na covid-19 a popříjezdová karanténa.

Od 9. listopadu začala v ČR platit nová pravidla pro vstup do země. Na takzvaném cestovatelském semaforu, nově sladěném v rámci EU, byla většina evropských zemí červená, což znamená vysoké riziko nákazy, a tudíž i povinnost nechat se testovat na covid-19. U oranžových, tedy středně rizikových států museli podstoupit testy jen dlouhodobí zahraniční pracovníci, nikoli však pendleři. Do zelených zemí se mohlo cestovat bez omezení.

- Okolní země, Maďarsko, Polsko, Rakousko a Slovensko, byly od 9. listopadu zařazeny na český seznam států s vysokou mírou rizika, Německo přibylo 16. listopadu. Cestující z těchto zemí tak museli před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

Po Novém roce se měnila pravidla cestování především pro pendlery, cestující do Německa. Od 24. ledna začalo Bavorsko vyžadovat testy na koronavirus po pendlerech každých 48 hodin, Sasko požadovalo dva testy týdně, od poloviny února pak už testy každý den. Od této doby považuje Německo ČR za oblast s nebezpečnými mutacemi koronaviru. Z těchto oblastí smí do Německa cestovat jen Němci, cizinci žijící trvale v Německu, nákladní dopravci či někteří pendleři, kteří mají úřední potvrzení o důležitosti své profese. Všichni se při vstupu do Německa musí prokázat negativním testem a vyplněným elektronickým formulářem pro registraci cesty. Pendleři a dopravci mají výjimku z dvoutýdenní karantény, do které ostatní musí nastoupit.

Do okolních zemí se z ČR v současnosti nesmí bez testu na covid-19, výjimkou zůstává Polsko. A při cestách do všech těchto zemí musí cestující podstoupit desetidenní (v Německu případně 14denní, dle aktuální úpravy dané spolkové země) karanténu.

Nově se změnila pravidla testování na covid-19 pro cestující do ČR od 5. února v reakci na šíření nových mutací tohoto viru. Vznikla i nová kategorie velmi rizikových států, do níž aktuálně patří například Slovensko, Velká Británie, Slovinsko či Malta. Před cestou do ČR z těchto států musejí lidé podstoupit test, po příjezdu je povinná pětidenní karanténa, ukončená nejdříve pátý den dalším testem. Zároveň platí povinnost deset dní od příjezdu nosit respirátor alespoň třídy FFP2.

- Ministerstvo zdravotnictví zakázalo od 26. února kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů až na neodkladné výjimky do několika afrických a jihoamerických zemí. Až do 11. dubna nesmí cestovat do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, do Zambie a Zimbabwe.

Bez omezení lze v současnosti cestovat podle aktuálních informací českého ministerstva zahraničí například do Albánie, Andorry a Mexika, mnohé další země vyžadují test na covid-19 a karanténu. Při návratu či cestování cizinců do ČR se vyžaduje dvojí test a karanténa, s výjimkou příchozích z Austrálie, Nového Zélandu, Islandu, Jižní Koreje, Singapuru, Vatikánu a Thajska, které jsou zelenými zeměmi. Po cestujících z "oranžových" zemí - Dánska, Finska a Norska - se vyžaduje test a příjezdový formulář.