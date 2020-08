Roušky budeme nosit až sedm měsíců, odhaduje Vojtěch. Sundáme je zřejmě v březnu

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí oznámilo, že roušky budou muset lidé nosit ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně meziměstských spojů, dále ve vnitřních prostorech, jako jsou obchody, obchodní centra a pošty a na vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků.

Školáci budou muset nosit roušky ve společných prostorách školy, tedy například na chodbách či toaletách. Výjimku by podobně jako na jaře měly dostat děti do dvou let, děti v mateřských školách nebo osoby se poruchou intelektu, jejichž mentální schopnosti to neumožňují.

O dalších výjimkách bude ministerstvo informovat dnes v poledne. Podle ministra se ale nepočítá s nošením roušek v restauracích nebo v provozech, kam není přístup veřejnosti, tedy například v kancelářích.

Do kdy bude povinnost nosit roušky platná zatím není jisté. Ve vysílání České televize Vojtěch sdělil, že předpokladem je jejich nošení do konce chřipkové sezony. "Ta se většinou pohybuje do konce března," uvedl.

Dodal, že jde o předpoklad, do kdy bychom podle něj roušky měli nosit, pokud se nic zásadního nestane. Co konkrétně by mohlo mít vliv na předpokládanou dobu nošení roušek ale neupřesnil.

Roušky jsou v tuto chvíli povinné ve zdravotnických zařízeních a v metru, kde je lidé dodržují. Za porušení nařízení může lidem hrozit až několikatisícová pokuta.