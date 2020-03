Slovenští lékaři mohou nadále jezdit pracovat do Česka, uvedl Hamáček

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenští lékaři a zdravotní sestry mohou nadále jezdit pracovat do České republiky. Na twitteru to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Lékaři a zdravotní sestry mají výjimku z plošné karantény zavedené pro všechny Slováky, kteří se vrátí do země ze zahraničí.