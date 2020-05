Stát by se měl postavit čelem a platit, říká viroložka Peková o postoji Česka ke koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví začalo regulovat maximální cenu testu na covid-19 pro samoplátce a správní úřady. Za test PCR z výtěru z nosohltanu, který potřebují pravidelně například pendleři jezdící za prací do zahraničí, lidé dosud platili většinou od 2500 do 2900 korun.

Nyní musí testy stát maximálně 1674 korun, dalších 82 korun si mohou nemocnice účtovat za odběr. Podle nemocnic je cena příliš nízká a nezohledňuje náročnost testování. Nemocnice v Klatovech, Domažlicích, Kroměříži považují cenový strop za nízký, a s testováním proto končí.

Jihočeské nemocnice v prohlášení uvedly, že ceny testů nezmění. Účtují si za ně 2600 korun. Tvrdí, že za cenu 1756 korun nejsou schopny službu nabízet. Nemocnice Pardubického kraje bude na odběrových místech v Pardubicích a Litomyšli dál testovat samoplátce. Za vyšetření ale budou platit 2019 korun.

Náklady částka nepokryje ani podle Asociace laboratoří QualityLab, která zastupuje asi 55 procent soukromých laboratoří. Přesto testy dělat levněji lze, tvrdí viroložka Soňa Peková.

"Naše cena za vyšetření je pro jakékoli vyšetření na RNA viry stejná, a to jak pro zvířata, tak pro lidi. Ani teď nebyl důvod ji navyšovat," řekla autorka vlastního testu na koronavirus ve vysílání Českého rozhlasu.

To, že jiné laboratoře mají problém, ale nepopírá. "Může za tím stát nějaká zvýšená administrativa. Nebo pokud nepostupují podle doporučení WHO, musí nakupovat komerční diagnostické soupravy, a to za ceny, které jim stanoví distributor," dodala.

Tvrdí také, že stát by se v tom měl angažovat, aby se lidé opravdu nechali vyšetřit a nařízení neobcházeli. "Je totiž pořád nutné, aby se testovalo. Jen důsledným epidemiologickým průzkumem, a to přes přímý důkaz viru, což je jediná průkazná metoda… Pro ty, co si to nemohou dovolit, by se k tomu měl stát postavit čelem, případně to zadotovat těm laboratořím, které to za tu cenu udělat nedokážou," uvedla.

Například Liberecký kraj bude po vládě žádat doplatek za PCR testy na covid-19. Nemocnice v kraji spočítaly cenu pro samoplátce na 2800 korun, vycházela z ceníku schváleného pojišťovnou a odrážela i náročnost odběrů a testování.

Ministr Vojtěch nevidí důvod, proč by měl stát samoplátcům na testy přispívat. Zástupci některých krajů v posledních dnech uvedli, že budou po státu pro své nemocnice žádat dorovnání rozdílu mezi stanovenou cenou a svými náklady.