ÚZIS nedostal pokyn ke změně metodiky testů, tvrdí Dušek

Deník N dnes uvedl, že ministrem zmiňovanou novou metodiku Evropského centra pro kontrolu infekčních nemocí (ECDC) se snažil získat, ale centrum nic takového nevydalo.

Podle Duška evropské centrum vydalo vyjádření, že antigenní testy je možné používat jako diagnostické. Dosud se mohly používat jen testy metodou PCR, které je třeba zpracovat v laboratořích. "Čekáme na upřesňující dokumentaci, jakým způsobem by se to mělo dostávat do kontextu s PCR," uvedl Dušek.

Česko podle něj výsledky části antigenních testů potvrzuje prostřednictvím PCR, ověřují se negativní výsledky u lidí s příznaky. Pro přímé stanovení diagnózy bez dalšího ověření se antigenní testy používají jen v případě pozitivního výsledku u lidí s příznaky. Podle Duška jsou antigenní testy výborné pro vyhledávání bezpříznakových jedinců. Právě potvrzování antigenních testů má podle ministra za následek vyšší podíl pozitivních PCR.

"Nechystáme se my jako ÚZIS, ani nemáme žádný takový pokyn, nějakým způsobem míchat testy dohromady. Spíše se snažíme antigenní testy sledovat, vytvořit systém, který je bude co nejlépe monitorovat," dodal Dušek.

Ministr Blatný v pondělí hovořil o tom, že kvůli změně přístupu ECDC se bude měnit i rizikové skóre PES. Zapracovat novou metodiku chtěl do týdne. Ingela Rumeniusová z tiskového oddělení EDCD Deníku N sdělila, že antigenní testy není možné stavět naroveň PCR. "Rychlé antigenní testy nenahrazují RT-PCR testy. Ty jsou stále standardem pro diagnostiku SARS CoV-2. Rychlé antigenní testy pouze mohou přispět k celkové kapacitě testů na covid-19, zejména v situaci, kdy je limitován počet RT-PCR," uvedla.

Antigenními testy se zhruba od poloviny listopadu prověřovali každých pět dní klienti a zaměstnanci domovů sociální péče. Od pátku už se dál musí testovat jenom zaměstnanci a některé domovy umožnily od soboty testování také návštěvám. V pátek začalo dobrovolné testování rovněž mezi pedagogy, zájem je ale spíš malý. Podle Duška je využívají pravidelně k testování zaměstnanců také některé firmy. Od 18. prosince má být test hrazen z veřejného zdravotního pojištění dostupný na současných odběrových místech nebo u praktických lékařů. V každém okrese by mělo být alespoň jedno.