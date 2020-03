V neděli odletí dvě letadla do Číny pro testy na koronavirus

"My vypravíme pravděpodobně zítra (v neděli) dvě letadla do Číny, která by měla dovézt 100.000 rychlotesterů a snažíme se samozřejmě je doplnit ještě respirátory," řekl Babiš. "My jsme se domluvili s panem ministrem (vnitra Janem) Hamáčkem (ČSSD) vzhledem k jeho dobrým kontaktům do Číny, že on převezme teď ten nákup a spolupráci," popsal premiér.

"Těch nabídek je strašně moc, ale je obrovská bitva. Máme nabídky z Indie, Vietnamu a teď je to v podstatě jak na burze. Je potřeba okamžitě objednat, zaplatit a je to samozřejmě úplně nová situace," dodal. Debata o postupu podle něj bude pokračovat ještě na nedělním jednání vlády.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) podle něj nyní musí rozdělit 10.000 respirátorů ze státních hmotných rezerv a ještě 11.000 roušek. "A předložil mi tady objednávky, které jsou ve 1,7378.620 kusů. S tím, že ta první dodávka začíná 19. 3. to je 36.000 kusů," řekl Babiš.

Podle Babiše by mělo dorazit ještě 2000 testerů jiné provenience. "Ten nápor je obrovský. Já chápu, že všichni chtějí mít ty zdravotnické pomůcky, ale máme nějaké priority, ministerstvo zdravotnictví to řeší," dodal Babiš. Další miliony respirátorů se stát podle něj snaží nakoupit v Číně, která již epidemii zvládla a nyní je nabízí světu.

Vicepremiér Havlíček řekl, že Čína je jedna z mála zemí, která respirátory vyváží. Popsal, že i když měl stát objednané zboží v jiných zemích, tak tamní vládní instituce už je třeba i při nakládání do letadla nekompromisně zastavily a zabavily ve svůj prospěch, i když už byly zaplacené. "Měli jsme objednávku 190.000 respirátorů, která měla přijít v pondělí, a zkrátka, i když je to objednávka, je to kontrakt, tak ten stát tu dodávku zadržel," podotkl Babiš.