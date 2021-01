Vláda definitivně rozhodla, jak má v Česku probíhat očkování

Všechna vakcinační centra budou muset povinně hlásit naočkované lidi ten samý den do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a evidovat počet vakcín ve skladovém softwaru. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Prioritní skupiny, které budou očkovány přednostně, se podle ministra nezměnily.

Do evidence zájmu o očkování se budou senioři nad 80 let moci hlásit od pátku, po víkendu je doplní zdravotníci. Systém podle Blatného nyní prochází zátěžovými testy. Ministr nevyloučil možnost problémů, systém by měl ale zatížení unést, uvedl.

"Očkovací strategie byla představena před Vánoci, dnes jsme dali na vědomí vládě metodický pokyn. Definuje, jak vypadá očkovací centrum, velkokapacitní centrum a jak probíhá vakcinace," uvedl ministr.

Dvě mimořádná opatření, které ministr podepsal, pak podle něj ve zkratce umožňují, aby všichni lidé v ČR, kteří mohou čerpat peníze ze zdravotního pojištění, měli možnost být očkováni. Zdravotní pojišťovny mají podle mimořádného opatření od 14. ledna povinnost uhradit očkování bez ohledu na existenci smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, které je očkovaný pojištěncem.

Podle Blatného budou mít všechna očkovací centra povinnost hlásit očkované do ISIN a očkovací látky přijaté do skladu. Centrálně evidovat mají také počty jehel, injekčních stříkaček a objem fyziologického roztoku, který se používá na ředění koncentrátu vakcíny na potřebné množství. Povinně také musí všechna zapojená očkovací centra používat jednotný rezervační systém. V metodickém pokynu jsou také podrobnosti o vybavení centra, potřebném personálu nebo předcházení nežádoucím reakcím.

Ještě dnes ministerstvo zapracovávalo další připomínky krajů nebo ostatních ministerstev. Například s ministerstvem průmyslu bylo podle Blatného nutné si vyjasnit, co přesně znamená klíčová infrastruktura státu, jejíž zaměstnanci mají přednost v očkování před ostatními.

Ministerstvo podle Blatného neplánuje zveřejňovat denní data o počtech vakcín a očkovaných. "Zatím si myslím, že přednější je přesnost dat před jejich poskytnutím," uvedl. Až budou nemocnice data včas hlásit, bude mít ministerstvo k dispozici online portál, kde bude sledovat informace průběžně. Zveřejňovat chce ale data týdně. "Bude to pěkný, přehledný, pravidelně vydávaný soubor informací," řekl.

Očkovat proti koronaviru se začalo v Česku 26. prosince, dosud bylo podle dnešního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) zaevidováno přes 61.000 naočkovaných, podle odhadů reálně očkovaných může být až 75.000. Vakcíny dosud dorazilo zhruba 169.000 dávek.

Až bude dost vakcíny, bude podle Blatného možné očkovat až 100.000 lidí denně. Polovinu by měli očkovat praktičtí lékaři. Podle dat srovnávajících rychlost očkování v různých zemích byl průměr Evropské unie k 12. lednu 0,76 na 100.000 lidí. Ve Francii a Finsku to bylo 0,29, Řecku 0,54, Rakousku 0,59, Irsku 0,71, v Německu a Polsku 0,82, Maďarsku 0,9, v Estonsku 1,02 a v Dánsku 2,02. Česko by z nahlášených mělo 0,67 a z odhadů premiéra až 0,75. Izrael má naočkováno přes 22 na 100.000 obyvatel.