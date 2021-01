Vláda doporučila respirátory, maximální cenu nestanoví

Možnost uložit povinnost používat vyšší ochranu obličeje vláda zvažovala od minulého týdne. Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) o vlivu případného nařízení na ceny jednali s dodavateli, výrobci i distributory. Podle Havlíčka respirátory už nabízejí některé obchodní řetězce. Výrobní kapacita činí v Česku 22 milionů respirátorů měsíčně, nákupem by se jich mohlo pořídit dalších 70 milionů kusů měsíčně.

Vláda uložila nově povinnost nosit respirátor v autoškolách, užívat by je měli i lidé při nutné návštěvě, například blízkých.

Výrobci respirátorů v Česku vyzývali v tomto týdnu vládu, aby snížila, nebo zrušila daň z přidané hodnoty (DPH) na ochranné pomůcky proti šíření koronaviru. Na respirátory se v Česku vztahuje nejvyšší sazba DPH 21 procent. Osvobození respirátorů od DPH zvolilo pro zajištění jejich větší dostupnosti Rakousko, povinnost je užívat tam začala počátkem týdne. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve středu uvedl, že v úvahu připadají různé cesty regulace. Přednost by dal zavedení voucherů pro příjmově slabší domácnosti.

Výrobci respirátorů během jednání před stanovením maximální ceny respirátorů FFP2 varovali, mohlo by to podle nich znamenat znevýhodnění české produkce vůči zahraniční konkurenci. Výrobci nanovlákenných respirátorů nebo šátků pak upozorňovali, že jejich výrobky, které podle nich lze bezpečně podle typu opakovaně používat vícekrát, by se stanovením maximální ceny staly neprodejnými. Ceny některých nanoroušek a nanorespirátorů se totiž pohybují až ve stovkách korun.

Respirátory FFP2 na internetu lze sehnat od jednotek po desítky korun za kus - v závislosti na velikosti balení.