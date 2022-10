VZP naváže nové příspěvky pro pojištěnce na absolvované preventivní prohlídky

V ČR je sedm zdravotních pojišťoven, na dentální hygienu a rehabilitační aktivity, jako jsou masáže či sauna, přispívá většina z nich. VZP letos na tuto péči přispívala jen dárcům krve.

"Každá koruna, kterou investujeme do prevence se za pár let násobně vrátí," uvedl k tomu ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Podle dřívějších odhadů odborníků na zdraví populace jedna koruna investovaná do prevence ušetří až tři koruny, které bude v budoucnu nutné vynaložit na léčbu.

Dosud VZP, která má mezi pojištěnci asi 59 procent populace, příspěvky vázala na absolvování jí nehrazeného výkonu, například očkování. Pojištěnci pak jeho cenu či její část vrátila. Nové příspěvky budou vázané na absolvování preventivní prohlídky. Lidé, kteří byli v posledních dvou letech na prohlídce u svého praktického lékaře, budou mít v příštím roce nárok na 500 korun na dentální hygienu.

Tisíc korun na rehabilitační aktivity, jako jsou masáže, sauna či plavání, mohou dostat ti, kteří v posledních dvou letech absolvovali vyšetření v jednom ze čtyř screeningů. Ženy mohou být pravidelně vyšetřované kvůli odhalení rizika rakoviny děložního hrdla, od 45 let ještě rakoviny prsu. Lidé nad 55 let se mohou nechat vyšetřit na riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku a současní či bývalí kuřáci ve věku 55 až 75 let na riziko rakoviny plic.

Příspěvek 500 korun na zubní hygienu pojišťovna od příštího roku zavádí bez dalších podmínek také pro děti od jednoho roku a navyšuje některé další příspěvky, například pro novorozence, na pohybové aktivity nebo přístrojovou pedikúru diabetiků.

Všechny zdravotní pojišťovny přispívají svým pojištěncům na jinak nehrazenou péči. Obvyklé jsou příspěvky pro diabetiky nebo na očkování, pohybové aktivity, speciální diety či právě zubní hygienu, některé ale také například na letní tábory či dětské cyklistické helmy. Pojištěnec musí nákup či absolvování péče prokázat dokladem, pojišťovna zpětně peníze či jejich část proplatí. Systémy příspěvků se liší, některé pojišťovny stanoví seznam více příspěvků, z nichž si pojištěnec dané kategorie může vybrat, jiné dávají konkrétní skupině pojištěnců vždy konkrétní možnost příspěvku.

Podle zákona o VZP mohla pojišťovna plnit fond prevence především z pokut a penále, nově může stejně jako ostatní pojišťovny od příštího roku použít i část vybraného pojistného nebo nevyužité peníze z provozního fondu. Celkově může jít až o jedno procento příjmů z veřejného zdravotního pojištění. VZP tak plánuje na příští rok 981 milionů korun, o 314 milionů víc než letos.