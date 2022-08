Za 30 dní se nechalo proti covidu podruhé přeočkovat přes 100 tisíc lidí

Podle průzkumu, o kterém informovalo ministerstvo zdravotnictví, má zájem o čtvrté očkování 38 procent populace a 20 procent není rozhodnuto.

V prvních týdnech lidé mohli chodit na očkování na místa bez registrace nebo ke svým praktikům, od pondělí se mohou registrovat dopředu i na další místa. Data o počtech registrovaných ke čtvrté dávce zveřejněná nejsou, celkově bylo k úterý dopředu je registrováno k očkování podle dat ministerstva asi 2400 osob. "My jsme se dosavadním zájmem spokojeni, je podle očekávání," řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pondělí na tiskové konferenci k představení konceptu kampaně, která má zájem o posilovací dávky podpořit, řekl, že nejvíc přeočkování doporučuje chronicky nemocným a lidem nad 60 let. Ti by je neměli odkládat až před podzimní vlnu.

"Jak virus mutuje, snižuje se ochrana člověka, že se nenakazí. Velmi pravděpodobně se zkracuje zhruba na dva měsíce. Co se nezkracuje, je doba, po kterou je člověk chráněný před vážným průběhem," uvedl v pondělí Válek. I nové vakcíny, které by mohly být na podzim, reagují na dřívější varianty. "Nikdy nevyvinete vakcínu na ten konkrétní virus, který zrovna koluje v populace. Vždycky jsou zpožděné," dodal.

Současné vakcíny jsou podle něj stále extrémně účinné. "Jsou době účinné proti závažnému průběhu a to je to klíčové," řekl. Doplnil, že budou-li na trhu nějaké nové, ještě účinnější, udělá ministerstvo všechno pro to, aby byly v Česku dostupné.

První přeočkování začalo loni 20. září. Očkovat se mohli nejprve lidé, kterým už od očkování uplynulo nejméně osm měsíců. Po necelém měsíci se interval zkrátil na půl roku. Mezi prvními se očkovali zdravotníci, pracovníci pobytových zařízení sociálních služeb, učitelé a senioři od nejstarších. Všichni již očkovaní dospělí včetně nejmladších se mohli nechat očkovat až letos.

Podle Válka je pravděpodobné, že se bude očkovat proti covidu-19 pravidelně každý rok podobně jako proti chřipce. Na pondělí tiskové konferenci uvedl, že ČR má objednány vakcíny asi za 12 miliard korun v počtu zhruba devět dávek pro každého obyvatele.

Podle dat ministerstva o očkování bylo od 16. srpna podáno celkem 17,8 milionu dávek covidových vakcín. Alespoň jednu dávku dostalo 6,969 milionu osob, první posilující dávku 4,182 milionu a 102.344 druhou. Očkováno je tak 65 procent populace, necelých 47 procent má první a 1,2 procenta druhé přeočkování.

Nejčastěji již absolvovali druhou posilující dávku senioři nad 80 let, za první měsíc ji dostalo 4,7 procenta osob v tomto věku. Sedmdesátníků je očkováno 3,8 procenta, osob ve věku 65 až 69 let pak 2,5 procenta a mladších šedesátníků 1,4 procenta. V mladších věkových skupinách zájem dál klesá, padesátníků je přeočkovaných kolem půl procenta, třicátníků a čtyřicátníků 0,2 procenta.

Od zahájení druhého přeočkování 18. července bylo podáno celkem téměř 139.000 dávek, zájemci o čtvrtou vakcínu tak tvořili tři čtvrtiny očkovaných. Z krajů bylo nejvíc dávek vakcíny za posledních 30 dní podáno v Praze (23 procent), Středočeském kraji (13 procent) a Jihomoravském kraji (11,6 procenta).

Vakcínu si podle informací na webu ministerstva mohou nechat bez omezení aplikovat všichni dospělí. Podle ministra by měli mít odstup od posledního očkování nejméně čtyři měsíce. Registrovat se mohou na webu, navštívit jedno z 59 očkovacích center bez registrace nebo se objednat ke svému praktickému lékaři. Jako posilovací jsou podávané vakcíny Comirnaty od Pfizer/BioNTech nebo Moderna.