"Je to předplatné." Zdravotníci dostanou odměny za nasazení během epidemie

Zvláštní podporu pro svůj personál si vyžádaly nemocnice a zařízení následné péče, jejichž pracovníci byli během pandemie, kdy kolikrát bojovali v první linii, vysoce vytíženi. Na jejich nadstandardní odměnu ale neměl management finanční prostředky.

Deadline, dokdy mohou žádat o dotace, je stanovený na 5. září. Hovoří se o sumě 11 miliard korun, jež by měla být rozdělena mezi zdravotníky. V přepočtu na osobu by šlo o 25 tisíc korun měsíčně. Na své by si ale přišli i zaměstnanci v administrativě, údržbáři a uklízečky, kteří by dosáhli na deset tisíc korun v období od března do konce května.

"Odměna je určena pro všechny, nerozlišujeme, na jakém oddělení pracovali, je to určitá forma poděkování a výraz toho, že se pohybovali v riziku,“ řeklo k dotačnímu programu ministerstvo.

Kolik daný zaměstnanec dostane, se bude odvíjet od počtu odpracovaných hodin v daném období, a to nejen u těch, kteří pracují na hlavní pracovní poměr, nýbrž i u DPČ/DPP. O mimořádnou odměnu nepřijdou ani ti, kteří od března do května pracovali u poskytovatele lůžkové péče, ale pracovní poměr nebo dohodu už ukončili.

Práce v náročných podmínkách vyžaduje satisfakci

V první linii bojovala s covidem-19 i vrchní sestra chirurgického oddělení v nemocnici v Karviné Šárka Mesiariková, která má ještě stále funkční speciální koronavirovou jednotku. Ta už za svojí práci ve ztížených podmínkách odměny resortu zdravotnictví pobírá.

"Konečně někdo řekl, že ta práce by měla být oceněna, jsou to nestandardní situace. Ať to vezmete od ambulance, kam dochází pacient, o kterém nevíte, jestli je pozitivní. Pokračuje to na jednotce intenzivní péče, kde máme jeden box pro pacienta s covidem s karanténou,“ vysvětlila zdravotní sestra v rozhovoru pro ČT24.

Zařízení následné péče přišly o peníze kvůli poklesu výkonů

S rozhodnutím ministerstva zdravotnictví jsou spokojená i zařízení následné péče, která jsou hrazena v závislosti na provedených výkonech, jež jim během koronakrize výrazně klesly, takže přišla o peníze. Vyplácet mimořádné odměny si proto nemohla dovolit.

"Je to uznání navíc. Ale také předplatné, kdy vládá říká, ano, sestřičky, budeme vás ještě potřebovat, tady máte všimné,“ konstatoval ředitel LRS Chvaly a místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala.