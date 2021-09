Zrušit nošení roušek bude možné při proočkovanosti 75 procent lidí, řekl Vojtěch

Podle prezidenta České lékařské komory se dosáhne kolektivní imunity, až očkovanost dosáhne 85 až 90 procent.

"Ta opatření můžeme zrušit za předpokladu vyšší proočkovanosti, to je to sdělení, které dnes máme. I v kampani říkáme 'pojďme to dotáhnout aspoň na 75 procent pročkovanosti a pak se můžeme bavit stejně jako v ostatních zemích o zrušení těch opatření'," řekl Vojtěch. Podle něj by se to mohlo týkat uvolnění povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech a dalších opatření na hromadných akcích. Na těch se nyní například omezuje kapacita, mají se dodržovat rozestupy a předkládat testy na covid-19 nebo jiné potvrzení o bezinfekčnosti.

S dosažením kolektivní imunity počítalo ministerstvo zdravotnictví původně do konce srpna. Původní cíl byl 70 procent očkovaných, kvůli nakažlivější mutaci delta (původně indické) se ale podle ministra navýšil na 75 procent. "Já myslím, že to je reálné během podzimu," řekl. Podle něj jde o to, aby se lidi podařilo o nutnosti očkování přesvědčit. O povinném očkování se nyní neuvažuje, dodal ministr.

Kubek v dosažení 75 procent očkované populace do konce podzimu nevěří. Tento cíl je podle něj navíc nedostatečný. "Původní varianta měla reprodukční číslo takové, že kolektivní imunita se odhadovala při 70 procentech. Ta mutace delta vyžaduje 85 až 90 procent lidí, kteří jsou očkovaní nebo nemoc prodělali," uvedl. "Já si tedy myslím, že nemáme šanci té kolektivní imunity letošní sezonu dosáhnout, ale musíme se snažit, aby co nejvíc lidí bylo naočkováno a co nejvíc lidí šlo na posilující (třetí) dávku, aby dopady vlny, která se rozjíždí v současnosti, byly co nejnižší," řekl. S předsedou sněmovního zdravotnického výboru Vlastimilem Válkem (TOP 09) se shodl na tom, že zájem o očkování klesá a motivace nyní moc nezabírá.

Testy v sobotu potvrdily 205 nových případů onemocnění covid-19 v zemi, což je nejvyšší denní nárůst za víkendový den od konce května. Reprodukční číslo se 11. den v řadě drží nad hodnotou jedna, což znamená, že epidemie zrychluje. Plně naočkovaných je 5,777.999 lidí, tedy přibližně 54 procent celkové populace České republiky.