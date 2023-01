Zemanova omluva Šarapatkovi. NS už rozhodl o návrhu na odklad, výsledek není znám

Váháte ještě nad tím, koho zvolit ve druhém kole novým prezidentem České republiky? Snad vám tedy pomůže vybrat novou hlavou i několik vět z následujícího komentáře. Nedávno jsem slyšel názor, že prý prezidentské volby v USA a Česku jsou stejné. Ano, kvůli zklamání a frustraci stále větší řady lidí v obou zemích se k moci dostávají lidé, kteří když už ne kvůli vlastnímu hmotnému prospěchu, tak určitě kvůli moci a zpřetrhání zavedených principů a vazeb, označovaných jako tradiční, za sebou táhnou populisty a extremisty. Takové skupiny někdy neváhají rozbít opoziční kanceláře a fyzicky napadat politiky, kteří nemají něco na prvním místě, jindy zase neustále lžou a chtějí zničit vše, co funguje. Je smutným faktem, že si tohle obě země nechávají líbit a neumí nalézt na tu frustraci a zklamání nějaký účinný recept na to, jak zklamané lidi naučit, že plky o tom, že tu za někoho bylo líp, jsou jen virtuální vstupenkou k lepšímu životu. Možná pro ty, co to slibují.