Zemřela herečka Hana Pastejříková. Lidé si ji mohou pamatovat z Léta s kovbojem

Českou hereckou obec zasáhla další smutná zpráva. Ve věku 82 let zemřela známá divadelní, filmová a televizní herečka Hana Pastejříková. Zahrála si například v legendární komedii Léto s kovbojem.
O úmrtí Pastejříkové informoval například deník Blesk. "S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila naše milovaná máma a babička," uvádí se na zveřejněném parte.
Pastejříková vystudovala herectví na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU). První divadelní angažmá získala v legendárním Divadle Za branou, do kterého se vrátila po roce 1989, když bylo objeveno. Za minulého režimu působila také na Kladně a v Mladé Boleslavi.
Pražská rodačka se poprvé objevila před filmovou kamerou ještě jako studentka. Jedinou hlavní roli ztvárnila v prvorepublikovém dramatu Hriech Kataríny Padychovej režiséra Martina Hollého. Později začala být obsazována do rolí manželek a maminek. Lidé si ji mohou pamatovat například jako nevlastní matku hlavního hrdiny komedie Léto s kovbojem. Objevila se také v televizních seriálech Třicet případů majora Zemena a Malý pitaval z velkého města.
Pastejříková se profesně věnovala také dabingu a mladým talentům, protože vyučovala hereckou výchovu na Vyšší odborné škole herecké.
Poslední rozloučení se zesnulou herečkou se uskuteční v pondělí 7. září odpoledne v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech, dodal Blesk.
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Zdroj: Libor Novák