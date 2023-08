"Život jsem nezvládl, jsem na konci." Úředník Šeps spáchal sebevraždu a varoval před workoholismem

Dvaatřicetiletý Šeps se ve zveřejněném textu označil za "státního úředníka, který si svým workoholismem zničil zdraví a skončil na konci". Konkrétně pracoval jako vedoucí oddělení cestovního ruchu na Krajském úřadě Libereckého kraje.

Na úmrtí mladého muže upozornil na sociálních sítích herec a režisér Jakub Wehrenberg. "Nemám slov. Člověk, kterého jsem poznal při natáčení Karavanu i Hospod, který mi moc pomohl, už dál nemohl a rozhodl se odejít. Ten příběh je děsivý a věřím, že o něm ještě uslyšíte," napsal.

Šeps v úvodu napsal, že byl od malička samotář, což podle něj zřejmě souviselo s rodinnou zátěží v podobě despotického otce. "Zalíbení jsem nalezl v práci, v každé bylo tak extrémně snadné být skvělý, uspět a třeba i systém a procesy posunout o kousek dále," poznamenal. Na vedoucí pozici na krajském úřadě se dostal v únoru 2020 jako zástup za mateřskou dovolenou. Angažmá trvalo do začátku letošního května, kdy mu byl oznámen konec pracovního poměru.

Úředník v textu shrnul, že za více než tři roky napracoval 1177 hodin přesčasů a odeslal přes 75 tisíc emailů. Dostavily se zdravotní potíže, například vysoký tlak, problémy s játry a únavový syndrom.

"Začal jsem mít seriozní problémy, tak jsem se rozhodl zvážit všechna pro a proti a rozhodl se ukončit. Nedává mi další působení v tomhle světě už žádný smysl. Možná to je zbabělé, ale možná to je naopak hrdinské... Ve všech případech to je logické rozhodnutí, žádný afekt anebo momentální blbý nápad," konstatoval.

"I přesto, že jsem nekradl a nepodváděl, tak jsem svůj život nezvládl a jsem na jeho konci. Proto celé tohle píši, je to zpověď, varování a apel na všeobecné zvolnění a zmírnění tlaku společnosti na výkon a úspěch," vysvětlil Šeps, jaké je poselství jeho tragického osudu.