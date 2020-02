Anketa serveru EuroZprávy.cz: Co by lidé změnili v Česku? Babiš by dostal padáka

Anketa serveru EuroZprávy.cz oslovila desítky tisíc lidí, z nichž několik stovek vyjádřilo svůj názor na jednoduchou otázku: Co byste změnili v České republice.

Nejvíce odpovědí se negativně postavilo proti současné vládě a proti osobě premiéra Andreje Babiše. Někteří by Babišovi dali "padáka" okamžitě, jiní dokonce navrhují defenestraci.

V menší míře, ale pořád v hojně zastoupeném počtu, by lidé obměnili i další další politické složky. mezi odpověďmi se často objevoval prezident Miloš Zeman nebo Senát, který by podle některých měl být spíše zrušen, než vyměněn.

"Panáci ve vládě včetně pana presidenta. To není hlava státu," napsala například jedna z uživatelek Facebooku. "Babiše a jeho nohsledy, ať se lidé spojí a ukážou že pořád platí Vox populi," uvedla další.

Někteří lidé zabrousili hlouběji do problému a navrhují konkrétní změny v určitých zákonech, například v systému vyplácení sociálních dávek nebo v přístupu politiků. "Určitě bych poslancům dál hmotnou odpovědnost, každý zaměstnanec má hmotnou odpovědnost, tak proč poslanci nemají, jsou zaměstnanci taky!!!" napsal jeden z diskutujících.

"Zavedla bych přísný lustrační zákon na všechny důležité posty v čele s vládou a prezidentem, a zavedla rovnější rozdělování hlasů pro strany ve volbách..také zrušila přímou volbu prezidenta..(ta může fungovat jen ve vyspělých demokraciích)..." navrhuje další diskutující.

Mezi odpověďmi se objevovala i žádost o účinnější boj proti korupci, větší sociální jistoty, lepší kvalitu potravin nebo návrat českého potravinářství. Nechyběly ani návrhy na vystoupení z Evropské unie nebo na změnu myšlení některých Čechů.

Nejpopulárnější komentář, který nasbíral od uživatelů nejvíce liků, navrhuje kromě jiného i referendum: "Zrušit tento systém, který pro slušné občany není vůbec spravedlivý. Senát je zbytečný, poslanců o polovičku méně. Vyhlásit na důležité zákony referendum. Není možné, aby všechno za občany rozhodovala vláda a potom se všem vysmívala," napsala čtenářka.

Autor druhé nejpopulárnější odpovědi navrhnul hned několik změn najednou: "Vystoupit z EU. Bureše vrátit Slovensku. Pomoci k soběstačnosti výrobků, potravin, zeleniny, ovoce /jasné že tu nemůžeme mít banány/, snížit daně tak, aby nebyla šedá ekonomika, zodpovědnost úředníků za účelem úspory prostředků, teď to je vše předražené o Janoušky a Mynáře ... přestat rozdávat peníze věčně nepracujícím, pomoci starším a nemocným... apod. Místo represe státu, by to chtělo pomoc úředníků, když už si je platíme, 150 na dálnici, politici plat jako lidé /průměr/ a žrát za stejné ceny jako my všichni, referenda o všem, apod..."

