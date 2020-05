Čeho se Češi bojí kvůli koronaviru? Tohle ukázal průzkum

Autoři průzkumu v tiskové zprávě uvedli, že mnozí lidé si nedokážou představit, co lze v dalších měsících čekat, a spíše se obávají horších scénářů. Opatrnost Čechů při pohledu do budoucnosti je podle nich do velké míry zapříčiněna ekonomy a manažery, kteří v médiích prezentují budoucnost pesimisticky. Na druhou stranu ale mají dotázaní obecně pocit, že ostatní jsou na tom nyní hůře než oni.

Negativní dopady koronavirové krize na svůj rozpočet uvedlo 28 procent dotázaných, týkalo se to zejména domácností s malými školáky, podnikatelů a manuálně pracujících. Naproti tomu 70 procentům lidí se příjmy kvůli opatřením proti šíření koronaviru nezměnily.

"Běžní zaměstnanci (zástupci střední třídy) většinou problémy zatím nepociťují, neboť pobírají mzdu v plné výši nebo pouze částečně zkrácenou," uvedli autoři průzkumu, který provedli mezi tisícovkou lidí v uplynulých třech týdnech.

Podle jejich zjištění většina občanů nespoléhá na pomoc státu. V jeho pomoc věří 14 procent občanů, zejména domácnosti s dětmi školou povinnými, které často nemají jinou možnost než být s dětmi doma, a lidé s nižšími příjmy.

V otázce budoucnosti většina dotázaných avizovala vedle odhodlání být opatrnější při utrácení podporu českých firem a výrobků nebo oblíbených restaurací. Zhruba 70 procent uvedlo, že se bude snažit podporovat české podniky více než mezinárodní, polovina chce podporu směřovat také spíš k menším firmám než větším. Téměř 60 procent uvedlo, že co nejdříve navštíví svou oblíbenou restauraci nebo hospodu, aby ji podpořilo. K hlavním důvodům návštěvy restaurace patřil podle průzkumu ale i znovunabytý pocit svobody a volnosti jít kamkoliv a možnost vidět přátele.

Podpora a solidarita s místními podnikateli souvisí i s tím, proč mnozí Češi plánují strávit letošní dovolenou v ČR. Nicméně je pravděpodobné, že pokud by se cestování do zahraničí uvolnilo bez významných bariér, Češi by masově vyrazili, dodali autoři průzkumu.