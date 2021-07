Červený kříž dá na jižní Moravě lidem s demoličním výměrem 250 tisíc korun

"Cílem tohoto projektu je pomoci všem těm, kteří při tornádu ztratili původní možnost bydlení, jejich dům byl zničen zcela nebo zásadně, musí být demolován a byl či bude vydán takzvaný demoliční výměr," uvedl ČČK. K žádosti o příspěvek lidé potřebují demoliční výměr, případně potvrzení od obce. Čtvrt milionu korun mohou čerpat buď v hotovosti nebo jako poukázku na stavební materiál u prodejce v Hodoníně a Břeclavi.

Informace k projektu Obnova bydlení má ČCK na webu. Celkem 52 milionů korun organizace uvolnila ze svého fondu humanity, kam směřovaly příspěvky z veřejné sbírky na lidi zasažené 24. června bouřkami s tornádem. Sbírkový účet 333999/2700 má variabilní symbol 2101. "Další fáze pomoci budou následovat. Připravujeme například prázdninový pobyt pro děti ze zasažené oblasti," oznámil ČČK.

Lidé z postižené oblasti mohou na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí získat peníze také od státu. Jde o dotaci až dva miliony korun a až třímilionový úvěr s jednoprocentním úrokem. Žádosti o peníze z programu Živel v obcích zasažených tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku přijímá mobilní tým úředníků Státního fondu podpory investic (SFPI) od pátku do úterka.

Na účty lidí zasažených tornádem by měla do konce týdne dorazit i první vlna finanční pomoci od Diecézní charity Brno, která také pořádá finanční sbírku. Rozděluje zatím částky od 50.000 do 200.000 korun, výjimečně i 300.000 korun podle míry poškození obydlí a sociální situace domácností.

Organizace Člověk v tísni odhaduje, že tornádo silně zasáhlo asi 1600 domácností na Břeclavsku a Hodonínsku. Statici zatím určili k demolici více než 180 domů. Oblastí prošlo podle meteorologů tornádo druhé nejsilnější kategorie s rychlostí větru až přes 300 kilometrů v hodině.