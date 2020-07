Češi stojí o zahraniční pracovníky. Ministerstva ale nespolupracují

Přestože české konzuláty vydávají Ukrajincům a i jiným národnostem už od minulého týdne pracovní víza, vyzval resort vnitra, aby nebyli jednotliví zahraniční pracovníci přijímáni dříve než po 14 dnech ode dne, kdy přicestují na území Česka, a to z bezpečnostních důvodů. O problému informoval server novinky.cz.

I když se příslušné ministerstvo nakonec rozhodlo od tohoto opatření upustit, odbor azylové a migrační politiky jej i nadále uplatňuje, a cizince neregistruje ani po měsíci od jejich příjezdu. Jelikož do doby udělení pracovního povolení nemohou dotyční pracovat, jsou častokrát nucení přežívat na ubytovnách díky zálohám svých budoucích zaměstnavatelů.

"Řekli nám, že srpen mají plný, že nás objednají na začátek září,“ postěžoval si podnikatel s Brna, který měl problém s registrací a pracovním povolením pro své dva ukrajinské pracovníky. Původně měli do zaměstnání nastoupit už tento týden, ale brněnský úředník jej informoval, že by k tomu mohlo dojít pouze, kdyby si stoupli do fronty před úřad, a čekali, zda se pro ně náhodou neuvolní místo.

"Mají natáhnutou pásku metr a půl od vstupních dveří, ze kterých vždy vyjde pracovník a vyvolává jména objednaných. A když má dobrou náladu a já mu řeknu: ,Mám tu jednoho pracovníka a má negativní test na covid!‘, tak řekne ‚Ne, ne, já teď beru těch pět objednaných, zkuste to u kolegy…‘,“ popsal podnikatel situaci před brněnským pracovištěm odboru azylové a migrační politiky.

"Není vůbec žádná záruka, že když generální konzulát sem pustí cizince s DVR vízem a on má ze zákona povinnost se do tří dnů dostavit k registraci a biometrii a na základě toho mu vydají potvrzení o splnění podmínek pracovat, že je skutečně vezmou, že ho zaregistrují. A oni říkají, tak se objednejte. Jenomže konkrétně v Brně mají objednací termíny až na září,“ podotkl podnikatel s naštvaným podtónem.

Paradox, kdy jeden z resortů, konkrétně zahraničí, cizince do Česka pouští, ba dokonce je i skrz podnikatelskou lobby láká, zatímco druhý (ministerstvo vnitra) jim hází klacky pod nohy, české úřady a jejich vedení zjevně nechává chladnými. "Objednací lhůty jsou ovlivněny kapacitními důvody,“ řekl mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler.

Se zaměstnáváním cizinců mají zkušenost více než dvě třetiny českých výrobních firem. Uplatnění nalézají zejména v zemědělství a stavebnictví. Ze třetích zemí jde hlavně o Ukrajince. V rámci EU o Slováky, Poláky, Rumuny a Bulhary.