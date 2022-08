Drony v Českém Švýcarsku dnes nenašly žádné místo se zvýšenou teplotou

V národním parku začalo hořet během vlny veder 24. července, hasiči požár zdolali po 20 dnech. Hasiči s revírníky národního parku dělají kontrolní pochůzky ve svých přidělených lokalitách. Na místě je v současné době 83 dobrovolných a 45 profesionálních hasičů. V takovém nasazení zůstanou v Hřensku do konce srpna. Správě parku se ozval dostatečný počet dobrovolných jednotek, které se v terénu střídají.

Déšť pomohl ochladit horká místa po ohni, který spálil 1040 hektarů lesa, což je asi 15 procent rozlohy národního parku. Pohyb v terénu, kde se z popele vytvořilo bláto, je však o to náročnější. Cílem je nyní co nejdříve otevřít pro veřejnost cestu mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kde byly nataženy kilometry hasičských hadic.

Plně v provozu je po několikatýdenní výluce způsobené požárem přívoz mezi Hřenskem a Schönou, který je integrovaný do sítě Dopravy Ústeckého kraje. Na webu o tom informoval kraj. Otevření hraničního přechodu umožnilo, aby autobusová linka 435 znovu zajížděla až do německé Schmilky. Její jízdní řád je ještě s platností ode dneška do konce srpna upraven, od 1. září se ale už vrátí do svého standardního režimu. Od pondělí se rozjely i další přívozy na Labi v německém příhraničí, a to ve Schmilce, Postelwitz, Krippenu a Bad Schandau, uvedl kraj.