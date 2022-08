Hasiči pokračují v kontrole míst zasažených požárem v Českém Švýcarsku

Oheň spálil 1060 hektarů plochy v národním parku. Požár, který vypukl před necelým měsícem, se podařilo zlikvidovat za 20 dnů. Od té doby denně lokalitu procházejí hasiči společně se správci parku, kterým pomáhají kolegové z jiných národních parků i z Polska. Na místa se zvýšenou teplotou se vydávají s motykami a vaky s vodou.

Bezpilotní prostředky jsou pro hasiče velkou pomocí. V sobotu kvůli počasí vzlétnout nemohly a hasiči tak museli do terénu s termokamerami. Každá další zátěž přitom zvyšuje náročnost práce. Do konce měsíce by chtěla správa parku zajistit bezpečnost cesty z Hřenska do Mezní Louky, kterou využívala hasičská technika. Pokud se to podaří, budou moci od září cestu znovu využívat turisté.

Ústecký kraj by chtěl mít v tomto týdnu přehled škod, které požár způsobil. Jeho příčinu policie vyšetřuje jako obecné ohrožení. Mluvčí děčínské policie Eliška Kubíčková dnes ČTK řekla, že zatím nejsou žádné další podrobnosti z vyšetřování, které by policie mohla zveřejnit. Nejpravděpodobněji podle policistů požár vypukl v Malinovém dole.