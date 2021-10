Kontrola bezinfekčnosti v restauracích může u hostů vyvolat agresi vůči personálu a snížit návštěvnost, bojí se restauratér

Netají se názorem, že vládní nařízení o prokazování bezinfekčnosti v restauraci není detailně promyšlené. Zástupce gastronomů z Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Luboš Kastner tvrdí, že pokud by dosluhující kabinet Andreje Babiše své návrhy předložil restauratérům včas, nikdy by je neschválili. „Nařízení má řadu mezer a nedostatků, proto jsme se obrátili na hlavní hygieničku České republiky paní doktorku Pavlu Svrčinovou, aby je odstranila.“

Expertům například vadí, jak se budou kontrolovat strávníci v jídelních vozech na železnici. „Do vlaku přece mohou i neočkovaní a pokud bude takový klient z vozu vykázán a neobsloužen, tak přece ze soupravy náhle nezmizí, najednou si nevystoupí. Zůstane v prostředku a pokud je nakažený, bude infekci šířit ve vlaku dále,“ podivuje se Kastner. Podle něj je nutné vyřešit i kontrolování v kavárnách, kam si ráno lidé před cestou do zaměstnání chodí koupit kávu v kelímku a něco k snídani.

„V těchto zařízení panuje čilý ruch, a tak je nemožné, aby obsluha zákazníky kontrolovala. Pokud by se tak dělo, hrozil by kolaps. Předběžně jsme zatím domluveni, že tady postačí, aby personál jen kontroloval, zda mají všichni zákazníci na dýchacích cestách nasazené respirátory. Snad zmíněné naší námitce na ministerstvu zdravotnictví skutečně vyhoví,“ přeje si.

Chystané opatření bude zákazníky zdržovat od obsloužení

Napětí v gastronomii způsobilo středeční vládní nařízení, podle něhož personál restaurací bude muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti ohledně nemoci na covid-19. Nebude se tak dít hned u vchodu, kontrola postačí až ve chvíli, kdy se hosté usadí ke stolům. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou a také pro jídelní zóny v obchodních centrech. Prokázat bezinfekčnost mohou lidé buď potvrzením o dokončeném očkování, dokladem o prodělání nákazy v posledních šesti měsících nebo negativním testem. Za pravdivost údajů ručí klient, nikoli číšníci a servírky. Zmíněná povinnost se od listopadu nebude dál vztahovat na děti do 12 let, dosud měly výjimku jen děti do šesti let a starší musely mít potvrzení o prodělání nemoci nebo negativní test. Očkování zatím pro děti v tomto věku není schváleno. „Vládě mám za zlé, že s námi chystané opatření předem nekonzultovala a postavila nás před hotovou věc,“ stěžuje si.

Místopředseda Rady spolku Českého gastronomického institutu upozorňuje, že nejasností bude přibývat. „Ale my nedokážeme našim kolegům poradit, i když se budeme snažit. Proto je nutné, aby ministerstvo zdravotnictví zřídilo linku, na níž se budou restauratéři obracet. Pokud nevytvoří speciální centrum pro nás, budeme volat na 1221.“ Sám je přesvědčený, že vládě ani ministerstvu zdravotnictví nedošlo, kolik lidí v hospodách podniká. „A udělat takové rázné opatření během několika dní, zavání arogancí a ignorací. Pořád je ale lepší vyžadovat zdravotní doklady, než nás zase úplně zavřít,“ míní.

Kastner na začátku září zpravodajskému webu EuroZprávy.cz řekl, že restauratéři si svůj byznys už budou tvrdě bránit. „Má slova stále platí, vždyť se bráníme, ale jedná se o složitou věc, když vás ministerstvo zdravotnictví nebere jako partnera. Od pátku, kdy jsme se o chystaném opatření dozvěděli, jsme se snažili dojednat schůzku s panem ministrem Adamem Vojtěchem. K osobnímu setkání s ním došlo až v úterý v pravé poledne, ale v té době se už o náš názor nikdo příliš nezajímal. Pouze jsme se dozvěděli, že kontrolování bezinfekčnosti vstoupí v platnost od 1. listopadu.“

Odborník na gastronomii se čílí, jak s nimi resort zdravotnictví jedná. „Za rok a půl, co se v pandemie v zemi objevila, nám nikdo neprokázal, že restaurace jsou ohniskem pro šíření nákazy, ale přitom největší restrikce a zásahy panují právě v našem oboru. Rovněž nepovažuji za férové, že se s námi resort uvolil sejít až po čtyřech měsících od posledního setkání. Znovu opakuji, že ministerstvo se k nám jako k partnerovi rozhodně nechová,“ zlobí se.

Člen představenstva a Garant projektu Moje restaurace už má jako majitel vlastního podniku jasné, jak své hosty bude jeho personál kontrolovat. „Buď číšníci a servírky hosty požádají o předložení bezinfekčnosti při doprovodu ke stolu, anebo si o dokumenty řeknou při objednávání pití a jídla. Už nyní je ale jasné, že proces kontroly hosty zdrží a nebudou obslouženi v takové rychlosti, na jakou jsou zvyklí. Moc je prosím o toleranci, my pouze plníme vládní nařízení.“

Kastner se obává, že vyžadování proticovidových dokladů o bezinfekčnosti v restauracích může výrazně snížit návštěvnost zákazníků ve stravovacích zařízeních. „Z nedávného průzkumu totiž vyplynulo, že šest hostů z deseti odmítá chodit do podniků, pokud v nich panují jakékoli restrikce. Navíc opět hrozí, že si někteří návštěvníci budou na personálu vybíjet vztek, začnou být agresivní či se uchýlí k vulgárním urážkám číšníků a do konfliktů vtáhnou politiku. Někteří budou jistě tvrdit, že jednáme v rozporu s GDPR, tedy, že porušujeme obecné nařízení o ochraně osobních údajů.“

Vojtěch se seznamem pro štamgasty souhlasil, pak otočil

Aby nedocházelo k vypjatým či humorným situacím, vystudovaný inženýr navrhuje, aby v typických venkovských hospodách zřídili majitelé seznam, na kterém by bylo zaznamenané, kdy štamgastům vyprší test, anebo kdy jim byla aplikovaná druhá vakcína proti covidu-19. „Zkrátka, že jsou naočkovaní. Přijde mně opravdu humorné, že lidé, kteří denně chodí do jedné hospůdky a z devadesáti procent jsou z jedné obce, by se měli denně prokazovat bezinfekčností. Mohlo by se tak stát, že by přestali do oblíbené hospody chodit, kdyby se každý den, kdy jdou takzvaně na jedno či dvě piva, měli podrobovat pravidelné kontrole,“ predikuje určité riziko, které může ovlivnit tržby.

Kastner tvrdí, že s jeho návrhem ohledně vypracování seznamu stálých hostů původně lidé z ministerstva souhlasili, proto jej Vojtěchovo včerejší vyjádření zarazilo. Ministr na tiskové konferenci totiž řekl, že o případném zhotovení seznamu budou na resortu ještě rokovat. „Jeho rétorice absolutně nerozumím. Myslel jsem, že jsme byli ohledně přístupu k vesnickým hospodám jasně domluveni. Přiznám se, že mě ministr svým vyjádřením zarazil a nemile překvapil.“

Zakládající člen spolku Apron konstatuje, že dokumenty o bezinfekčnosti jsou ve spojení se zrušením bezplatného testování téměř smrtícím koktejlem pro všechny restaurace. „Pochybuji, že každý, kdo není očkovaný, je ochoten utratit za test přes šest set korun, a to jen pro to, aby mohl jít do restaurace, kde si objedná pouze pár piv. Raději si je nakoupí v supermarketech. Proto vyzývám vládu, aby své stanovisko v kontextu se zrušením bezplatného testování ještě přehodnotila. Tímto verdiktem poškodí restauratéry.“

Zástupce gastronomů z Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner se nechce zabývat myšlenkou, zda má dosluhující vláda právo po volbách činit takto razantní opatření. Zvláště, když ji tvoří hnutí ANO, které ve volbách prohrálo, a ČSSD, jež se vůbec nedostala do Poslanecké sněmovny pro další období. „Po celou dobu koronavirové pandemie se snažím být apolitický a bojovat jen za dobro našich lidí v sektoru. Proto si odmítám hrát na politologa. Od nového kabinetu budu žádat, aby nás bral jako partnera a respektoval naši práci, na kterou chceme klid a mít z ní radost. Budu rád, když restaurace pod novým vedením země přestanou být středobodem koronaviru.“

I přes stoupající čísla nakažených se stejně jako jeho kolegové upíná k vánočním firemním večírkům, které vždy představují pro gastronomii velký profit a vrchol sezony. „Od vlády máme přislíbeno, že pokud si firmy objednají večírky, nebude muset personál jednotlivě kontrolovat každého hosta, ale můžeme se spolehnout na jasnou záruku od vedení dané společnosti, že jejich zaměstnanci jsou zdravotně v pořádku a pro návštěvu podniku mají vše potřebné v pořádku.“

Restauratéra těší, že i přes horšící epidemiologickou situaci se lidé nebojí podniky navštěvovat. „Je dobře, že lidé neruší rezervace, jako tomu bylo loni touto dobou na podzim. Je ale jasné, že obavy nezmizí a strach je od nepaměti určitou brzdou v jednání lidí. Chci návštěvníky ujistit, že nikdo z hygieniků nikdy neprokázal, že restaurace jsou ohniskem nákazy. Všichni majitelé bedlivě až úzkostlivě dbají na všechna hygienická opatření. Navíc velké množství lidí je už naočkovaných, a tak se situace z minulého roku nedá porovnávat,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Luboš Kastner.