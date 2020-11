Mladý český vědec bude radit šéfovi NATO. Jsem zvědavý, těší se na novou výzvu

V pondělí se Stálá delegace České republiky při NATO na facebooku pochlubila, že jeden z tuzemských vědců byl vybrán do skupiny 14 mladých lídrů ze všech členských států NATO, která má poskytnout generálnímu tajemníkovi Jensi Stoltenbergovi doporučení mladé generace.

Česko bude reprezentovat Jan Lukačevič, pracovník Akademie věd ČR, pro kterou dle svých slov „běžně zkoumá vesmír“. Mimo jiné je podepsaný také pod iniciativou Energii lékařům, jejímž prostřednictvím je možné podpořit zdravotníky v boji s epidemií nemoci covid-19.

„Je to směs pocitů od zodpovědnosti přes radost, že člověk náročným výběrovým řízením vůbec prošel. A do třetice je to i velké nadšení, protože jsem na to velmi zvědavý,“ svěřil se v podcastu Českého rozhlasu Budoucnost R.

NATO podle vědce z Ústavu atmosféry ČR přináší členským zemím mír a bezpečnost. „Zajišťuje nám všem poměrně bezpečný a klidný život, to ale znamená, že máme i své závazky. Věda je jedním ze způsobů, jak tyto závazky můžeme naplňovat,“ vysvětlil Lukačevič.

Podle jeho názoru by se však aliance měla naučit lépe využívat technologické know-how jednotlivých zemí. Právě takový úkol by si rád stanovil pro skupinu lídrů mladších 35 let, které si NATO přizvalo jako rádce.