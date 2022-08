Na pomoc obyvatelům Českého Švýcarska vybrali lidé zhruba devět milionů korun

Ze sbírky bude podle Linharta také pokryto to, co nezaplatí stát. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden uvedl, že zatím neví, komu bude pomoc směřována ani v jaké výši. Podle něj to bude možné říct, až bude požár uhašený. Linhart doplnil, že nějaké prostředky ze sbírky budou také pomáhat ve Hřensku, v části obce Mezná požár totiž úplně poničil tři domy a několik dalších poškodil. "Záležet bude také na pojišťovnách," řekl senátor.

Anonymní dárce dnes na platformu Donio přispěl dvěma miliony korun. Jde zřejmě o doposud nejvyšší částku, kterou někdo věnoval.

Další sbírku vyhlásila také Diecézní charita Litoměřice, lidé přispěli asi 400.000 korun. ČTK to řekla mluvčí charity Eva Hadašová. Peníze dostanou lidé, kterým požár zničil majetek.