Od pondělí restaurace otevřou, lidi budou obsluhovat jen na zahrádkách

Hosté budou moci využít toaletu v zázemí podniku, při konzumaci jídla a nápojů odpadá povinnost mít zakrytá ústa a nos. Posezení ve vnitřních prostorách kaváren, restaurací a dalších gastronomických provozů by vláda měla umožnit od 25. května.

Na otevření zahrádky je připravena například pražská Kavárna, co hledá jméno. Zahrádku bude mít otevřenou od 10:00 do 20:00, do 15:00 nabídne brunch. Posezení venku chystá také vinohradská Prádelna Café. "Nespatřujeme však velký rozdíl oproti současnému okénkovému stavu, kdy si lidé, kupující si u nás espresso, častokrát kávu vypijí rovnou před provozovnou," uvedl za kavárnu Karel Pernica. Minimálně menší podniky podle něj mohly otevřít už koncem dubna.

Židle a stolky se od pondělí vrátí také na obě pobočky Manifesto Market, na Florenc i Smíchov. Už v březnu byla obě místa vybavena zásobníky s dezinfekcí, informačními plakáty a provozními instrukcemi. Všem pracovníkům je ráno měřena teplota. Manifesto bude pokračovat s rozvážkou a prodejem jídla s sebou. Na vyhřívanou zahrádku zve od pondělí také pražská restaurace Bredovský dvůr.

Terasu s výčepem otevře restaurace Kuchyň na Pražském hradě. Ambiente, pod kterou podnik patří, přitom před časem oznámilo, že kvůli nulovým příjmům tohoto provozu požádá o insolvenci. "Právníci specializující se na insolvenční právo nám doporučili využít takzvané ,covidové´ moratorium před započetím insolvenčního řízení. Tím získáváme čas potřebný pro jednání s věřiteli a vypracování návrhu na reorganizační plán," uvedl ekonom Ambiente Daniel Kronďák.

Z důvodu zamezení šíření koronaviru byl veřejnosti od 14. března zakázán vstup do restaurací a dalších stravovacích provozů. Mohly prodávat jen přes výdejové okénko nebo rozvážkovou službu.