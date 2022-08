Od září bude na požářiště v Českém Švýcarsku dohlížet jedna jednotka dobrovolných hasičů

O dohlídky se budou starat také revírníci, strážci parku a další terénní personál správy, sdělil dnes ČTK mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Omezení vstupu do parku bude platit dál, lidé se však budou moci vypravit na více tras. Na začátku měsíce by se také měla otevřít dosud uzavřená komunikace ze Hřenska do Mezní Louky.

Jednotka by měla zůstat v parku do poloviny září, ohniska se totiž objevují spíše výjimečně. Na místě zůstane dronový dohled, hadicové vedení nad Hřenskem, Malinovým dolem, u Pravčické brány a Gabrieliny stezky. Marvan řekl, že nad Meznou zůstanou i dvě velkokapacitní nádrže.

Správa parku za nasmlouvané dobrovolné jednotky zaplatila asi pět milionů korun týdně. Ministerstvo životního prostředí bude kvůli tomu podle Salova zřejmě správě navyšovat letošní rozpočet. Kromě toho rozsáhlý požár poškodil také některé cesty, správu čeká i kácení některých stromů a odstraňování spadaných kamenů nad soutěskami. "Víme o spoustě drobných problémů, což jsou různé kameny od velikosti fotbalového míče a výš, které jsou volně ve svahu a často nad turistickou cestou. Teď to považujeme vyloženě za nebezpečné," uvedl Salov. Kameny také poškodily zábrany, škody jdou zatím do milionů korun. Peníze na uhrazení škod může správa čerpat z několika dotačních programů.

K 31. srpnu končí opatření obecné povahy, kterým se reguloval pohyb návštěvníků na území národního parku. "Bude na něj navazovat jiné opatření obecné povahy. Zůstane zakázaný vstup do prostoru požářiště, nebude možné jít do soutěsek Kamenice a jít na Pravčickou bránu ani chodit po přístupových cestách k té bráně," řekl mluvčí. V platnosti zůstane i noční zákaz vstupu do celého národního parku. Naopak nově se návštěvníci dostanou například z Hájenek u Růžové do Mezné, na Mlýnskou cestu, z Mezné do Mezní Louky a dál do Vysoké Lípy. Odtamtud se mohou výletníci vydat třeba na Malou Pravčickou bránu a Šaunštejn.

Požár, který podle policie vznikl pravděpodobně v Malinovém dole, se rozhořel 24. července. Hasiči ho uhasili po 20 dnech. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení.