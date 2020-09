Pošta již doručila roušky pro seniory

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Doručovatelé České pošty již roznesli všem téměř třem milionům lidí starších 60 let do schránek zásilky s rouškami a respirátorem. Dnes ve čtvrtém dni doručili roušky na zbývající asi pětinu adres. ČTK to řekl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení.