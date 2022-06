Prezident nevyhověl dalším žádostem Čechů o zapojení do ukrajinské armády

— Autor: ČTK

Prezident Miloš Zeman dnes nevyhověl žádostem 127 Čechů o souhlas se vstupem do ukrajinských ozbrojených sil. Schválení nedoporučilo ministerstvo vnitra, informoval na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Na základě negativních stanovisek ministerstev obrany a vnitra prezident v uplynulých dnech už zamítl zhruba devadesátku žádostí o vstup do ukrajinské armády, naopak stovce Čechů to povolil.