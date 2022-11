Restaurace v Brně nabízejí svatomartinské menu, zájem ale není velký

Dříve mohlo menu obsahující polévku či předkrm, hlavní chod a dezert včetně přípitku stát okolo 600 korun, letos se do této částky obvykle vejde pouze hlavní chod. Kvůli tomu některé restaurace nabízejí možnost dát si jen některé části z celého menu. Provozovatel královopolské restaurace Racek Dalibor Beil například letos připravil jako hlavní chod speciality z husích jater za cenu okolo 230 korun. "Hustí stehna jsou tak drahá, že bych musel hlavní chod dát za 500 korun, a to by si asi nikdo nedal," řekl Beil. Kdo si tak nebude chtít dát játra, může si s přáteli rezervovat buď celou husu, půlku či čtvrtku.

Přitom letos po třech letech mohou lidé chodit do restaurací bez omezení, jaká platila kvůli epidemii koronaviru. Předloni některé restaurace prodávaly svatomartinské menu v krabičkách, protože byly kvůli vládním opatřením zavřené. Loni už se lidé mohli v restauraci najíst, ale síla pandemie byla v listopadu značná.

"Letos je ale zájem nejslabší, zatím máme rezervace tak na 20 procentech možností," shodl se Beil s manažerem Žebětínského dvora Václavem Živným. Podle Živného chodí lidí do restaurací obecně méně než dříve a s Beilem si to vysvětlují jednoduše tím, že v těžké době šetří. "Uvidíme, jak to dopadne," uvedl Živný. Beil například také jako některé další restaurace nabídne i pečené kachní stehno, které je levnější než husí.

V Brně bude možné zajít na menu například do bohunické Valorie, kde bude hlavní chod s pečenou husou za 545 korun. V Kohoutovi na víně nabízejí kompletní menu za 1195 korun. Nabídku připravila i židenická restaurace Bowling Brno, kde bude hlavní chod s pečeným husím stehnem k mání za 370 či 295 korun.