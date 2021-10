Restauratéři se obávají úbytku zákazníků. Bezinfekčnost kontrolovat nechtějí

"Je to jako když na silnici vysypete velké klády. Auto sice projede, ale s problémy. Příště se takové silnici řidič vyhne. Podobně to bude fungovat i u nás. Lidé nebudou chtít podstupovat neustále kontroly. Očekávám, že návštěvnost klesne až o 90 procent," řekl majitel restaurace Stará Celnice v Hlučíně na Opavsku Pavel Kubina.

Podle něj bude kontrola hostů problematická. Míní, že by ji měl dělat stát a jím pověřené složky, jako jsou policisté a hygienici. "Bude to náročné, nebude to budit dobrý dojem. Jsme schopni to vlastními silami kontrolovat, ale od toho tady jsou přece jiné orgány státu," řekl. Navíc se domnívá, že kontroly v restauracích jsou zbytečné. "Nevím o nikom, kdo by se u nás nakazil. Neznám ani žádnou jinou restauraci, kde by se nákaza šířila," dodal.

Podobně uvažuje i Kateřina Ptáčková, která provozuje několik restaurací v Ostravě a v Hlučíně. "Kontroly by měl dělat stát. Měla by se zvýšit četnost kontrol ze strany policie a hygieniků. Ti k tomu mají oprávnění," řekla. Dodala, že kontroly může zajistit, bude ji to ale stát dalšího člověka, který bude muset být v práci. "V hospodách navíc bude méně lidí," doplnila.

Personál podniků by měl kontrolovat doklad o bezinfekčnosti ve chvíli, kdy se hosté usadí. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou. Restauratér bude odpovědný za kontrolu dokladu. Host bude muset certifikát předložit a bude ručit za to, že není falešný.