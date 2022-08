V Českém Švýcarsku byl v noci klid, na místě je stále přes sto hasičů

"Ta místa jsme ošetřili, jsou to drobná ohniska, kde byla zvýšená teplota, ta se odkopala a prolila vodou," doplnil Marvan. Na místě podle něj operuje šest profesionálních hasičských jednotek, tři jsou z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a další tři ze školicích zařízení HZS, dohromady jde o 40 hasičů. "Zatím tady zůstanou," dodal. Předběžně se počítá s tím, že prozatímní jednotka v národním parku bude do konce srpna.

Požár v národním parku hasiči v pátek po 20 dnech dohasili a poslední lokalitu předali správě národního parku. Dnes pokračuje fáze takzvané technologické pomoci, kterou koordinuje štáb Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Po 09:00 se začali do svých domů i rekreačních objektů vracet lidé z evakuovaných částí Hřenska a osad Mezná a Mezní Louky. Pro turisty zůstává tato část národního parku zavřená.

Průjezdná je znovu od rána silnice 62 do Hřenska, dál do Německa na Bad Schandau ale motoristé neprojedou. "Od 09:00 to mělo být průjezdné, ale Němci tam mají těžkou techniku, která brání v provozu na silnici, takže než to odklidí, tak ta německá strana otevřená není, a předpokládá se, že dnes ještě nebude," řekla ČTK policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července. Do jeho likvidace se zapojilo na 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Na pomoc přiletěly speciální letouny z Itálie, hasicí letadla ze Švédska, vrtulníky vyslalo na pomoc Polsko, Slovensko a také sousední Německo. Tři letadla Antonov poskytla letecká hasicí služba. Do hasebních prací se zapojila i armáda a významně se na zásahu podílela policie, která koordinovala pohyb letecké techniky. Příčinu požáru policie vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka budou dál požářiště monitorovat také drony s termokamerami. Vrtulníky, které se na boji s ohněm podílely, v pátek odletěly, ještě odpoledne ale nabíraly vodu z Labe a prolévaly půdu nad Hřenskem. Ohniska je podle Vlčka důležité hlídat a případně včas zasáhnout. Helikoptéry se tak mohou v případě potřeby do oblasti vrátit do 30 minut.