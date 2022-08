V Českém Švýcarsku byl v noci klid, ráno drony objevily šest míst se zvýšenou teplotou

Hraniční přechod do Německa zůstává zavřený, na německé straně dohašují, uzavřená je i cesta po Labi, řekla ČTK policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Zavřený podle ní zůstane přechod nejméně do pondělí.

Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milana Rudolfa ráno provedla armáda s drony letecký průzkum oblasti. Nestandardně teplá místa odhalily drony nejen v oblasti Pravčické brány a Gabrieliny stezky, ale také v oblasti Stříbrného hřebenu. "Jak budeme mít možnost využít vrtulníky z Německa, tak je využijeme. Oni ve chvílích, kdy se budou moci vzdálit ze svého požářiště v Německu, tak nám sem zalítnou," doplnil Rudolf.

V oblasti stále dohlíží 27 profesionálních a dobrovolných jednotek. "Během dne se počítá s jejich výměnou, a to jak v případě dobrovolných, tak u profesionálních hasičů. Dochází k rotaci, hasiči jsou unavení, nachodí pěšky spoustu kilometrů v tom těžko přístupném terénu, tak je zkrátka střídáme, aby nebyli přetížení," doplnil Rudolf. Hasiči podle něj místa označená drony prověřují po zemi na čtyřkolkách, ale hlavně pěšky, vybaveni vaky s vodou místa rozhrabávají a prolévají.

Požár v Českém Švýcarsku uhasili hasiči v pátek a po 20 dnech předali poslední uhašené místo správě národního parku. Nejrozsáhlejší lesní požár v České republice se rozhořel v neděli 24. července. Skrytá ohniska, která se stále mohou objevovat, hlídají dobrovolní hasiči, na místě jich zůstává přes 70 s 35 kusy techniky. V Mezní Louce vznikla také prozatímní hasičská stanice, kde je 40 profesionálních hasičů. Zůstat by tam měli asi do konce srpna. Vlastní požární hlídky zřídila i správa parku.

Od sobotního rána se mohou do evakuované obce Hřensko a jejích částí Mezná a Mezní Louky vracet místní, nutná je ale povolenka. V sobotu jich vydal starosta Hřenska Zdeněk Pánek (NEZ) zhruba 60. "Dnes o ně požádali další čtyři lidé, nikdo další se zatím neozval," řekl dopoledne ČTK starosta. V oblasti Mezné a Mezní Louky je podle něj asi 80 domů, dvě třetiny z nich obývají chalupáři. Silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou, kterou by za běžných podmínek lidé k návratu využili, ale zůstává zavřená, jsou tam nebezpečné stromy a vozovka je poškozená těžkou technikou hasičů. Vracejí se proto přes Vysokou Lípu.

Turisté se do osad a západní části parku nedostanou, ministerstvo životního prostředí prodloužilo v pátek omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko až do konce prázdnin. Přes noc je park zcela zavřený, od 21:00 do ranních 6:00 je tam vstup zakázán.