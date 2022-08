V Českém Švýcarsku drony denně nacházejí místa se zvýšenou teplotou

Drony při dnešním ranní průzkumu objevily místa se zvýšenou teplotou v oblasti Smrkového kopce, Březového dolu, Oltářního kamene. Místa se ověřují, zda se jedná o ohniska. Ta se likvidují pozemní cestou, uvedli krajští hasiči na facebooku. Profesionální hasiči, kterých je v Hřensku 40, poskytují technologickou pomoc. Dobrovolní hasiči nebo strážci chodí na místa, která vytipovaly drony. "Je nutné fyzicky každé takové místo prověřit. Lidé nesou do terénu vaky s vodou, motyčky a další nástroje potřebné na likvidaci ložisek," uvedl Salov.

Organizace práce dobrovolných hasičů, kteří si na pomoc v Českém Švýcarsku berou dovolenou, je náročná. Do místa, kde vznikl nejrozsáhlejší požár v České republice, přijeli také strážci z ostatních třech národních parků v Česku a také strážci z polské strany Krkonoš a dalšího polského parku.

"Celkem tu máme 30 až 40 strážců. Naší hlavní náplní je nyní hlídání požářiště, aby se znovu nerozhořelo," uvedl Salov. Terén je přitom velmi špatně přístupný.

Práce začaly na otevření silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou. Geologové řeší míru poškození vysokozátěžových bariér nad Hřenskem a kontrolují stav skal. Teprve až pomine nebezpečí opakovaného rozhoření, bude podle Salova možné udělat inventarizaci stavu porostů. "Rozhodujícím faktorem v otázce toho, jak dlouho vše potrvá, bude nakonec počasí," uvedl Salov. Déšť očekávají meteorologové o víkendu. Doposud srážek nad Hřenskem od vypuknutí požáru spadlo minimum.

Návštěvníci se do západní části národního parku nedostanou. Do konce srpna patří opatření obecné povahy vydané ministerstvem životního prostředí, které omezuje vstup do některých míst v parku a zakazuje noční pohyb na území celé lokality. "Jde o bezpečnost turistů v terénu spáleniště, kde by se vystavovali riziku, že by na ně mohl spadnout strom, skála, sesunout se svah. Nebezpečí je i v blízkosti turistických cest," uvedl Salov. "Věříme, že po skončení platnosti stávajícího opatření vydá ministerstvo životního prostředí nové. Budeme muset totiž zabezpečit turistické cesty a na to nemáme teď personální kapacitu," řekl mluvčí správy parku České Švýcarsko.