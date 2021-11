Nemáme ke kontrolám pravomoci, v jiných provozech zákazníci také nic nepředkládají, říká restauratér

Nechápe, proč restauratéři mají suplovat roli státu, který podle něj nebyl za rok a půl schopen udělat osvětu ohledně očkování. Expert na gastronomii Luděk Hanzlík tvrdí, že navíc nedisponuje žádnou právní gescí, aby od hostů vyžadoval očkovací certifikáty, kontroly testů či, zda prodělali onemocnění na covid-19. „Vláda si nás plete s policií, ale my nemáme žádnou pravomoc zákazníky kontrolovat. Porušovali bychom jejich osobní údaje, tedy GDPR. Ať dozor vykonává hygiena či bezpečnostní orgány. Odmítám na hosty volat měšťáky, rvát se s nimi, natož je vyhazovat. Navíc každá restrikce se odrazí na tržbách, protože lidé nebudou do podniků chodit.“

Šéf pěti Šenkýren, které tvoří Pražanka na Jižním Městě, smíchovská Hlubina, kamýcký Obzor, Na Ledárnách na Zeleném pruhu a hostivařský podnik U Milionu, se domnívá, že za současné situace by některé restaurace přivítaly, kdyby je vláda zavřela. „Kontrola bezinfekčnosti všechny kolegy poškodí, ale žádný kompenzační bonus nedostaneme jako v případě, kdyby opět nastala výluka.“

Vstup jen s PCR testem by byl pro podniky likvidační

A ztráty podle něj začínají být velké. „Lidé se už před každým nařízením v restauracích začínají bát, protože gastronomii považují za rizikovou, když se neustále limituje. Už o uplynulém víkendu jsem měl o třicet procent nižší tržbu než obvykle. Stálí zákazníci se mě také ptali, zda budeme po nich doklad vyžadovat a okamžitě dodali, že pokud ano, ztratíme jejich přízeň a nepřijdou. A to už si po krizi nemohu dovolit.“

Pokud by skutečně platila úvaha ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, podle něhož by se hosté bez očkovacího certifikátu museli prokazovat jen výhradně PCR testem, který si ode dneška musejí všichni ve výši osm set korun hradit, potom by hospodští žádali po dosluhujícím kabinetu Andreje Babiše další kompenzace. „Je asi více než pravděpodobné, že zákazník bez očkovacího certifikátu by nepodstoupil PCR test jen kvůli návštěvě restaurace a pivo si raději půjde koupit do potravinářských řetězců. U antigenních testů za dvě stě korun je poplatek ještě přijatelný, ale u PCR testů je rozdíl markantní.“ Hospodským by tak vznikla citelná škoda. „A bez finanční podpory bychom další provoz už jen těžko zvládali. Pro podniky by se jednalo o téměř jistou likvidaci,“ soudí.

Hanzlík upozorňuje, že není žádným rebelem či anarchistou. „Nejsem ani příznivcem žádných dezinformačních teorií, očkování plně schvaluji. Mám dvě dávky, stejně jako můj personál a souhlasím, že vakcinace je jedinou cestou, která nám může pomoci k běžnému životu. Ale nejsem oprávněný nad hosty vykonávat hygienický dozor. Na pumpě při tankování paliva vám také obsluha nekontroluje řidičský průkaz.“

Majitel podniků je navíc přesvědčený, že někteří lidé se značně ukáznili a hygienická opatření dodržují. „Řada z nich už dávno nebere covid-19 na lehkou váhu a nemluví o něm jako chřipečce, když vidí, co se děje na ARO či JIP. A proto tvrdím, že nachlazený člověk s kašlem do restaurace málokdy přijde. Všichni dobře vědí, že ve hře jsou lidské životy. Samozřejmě, že se vyskytnou sobci, kteří dokumenty budou falšovat, ale tomu žádný hostinský nezabrání.“

Sám by se nařízení podřídil, kdyby platilo ve všech sférách. Tedy v potravinových řetězcích, obchodních centrech, v krámcích s textilem či na benzinových stanicích. „Pak bych nikterak nevybočoval, protože celoplošné opatření by mně dávalo smyl. Ale opět nechápu, proč si zdravotnický resort s hygienou zase vybral náš sektor, který je restrikcemi už rok a půl decimován. Nikdo z epidemiologů totiž za celou pandemii neprokázal, že restaurace jsou ohniskem nákazy.“

Myčka bakterie zlikviduje, v potravinách na zboží zůstávají

Gastronom však konstatuje, že prostředí v podnicích je mnohem bezpečnější než v jiných oborech. „Například v obchodech s potravinami pořád někdo holou rukou sahá na zboží a bakterie na něm zůstávají, o textilu, kde si lidé na nahé tělo zkouší oblečení, ani nemluvím, ale u nás je situace jiná. Náš host se dotýká jen talíře, příborů a sklenice. Vše potom dáme do myčky na osmdesát stupňů a tím jakékoli riziko téměř minimalizujeme. Stoly a židle před další návštěvou řádně vydezinfikujeme.“

Kdyby hospodský začal nejčerstvější restrikci dodržovat, připadal by si podle svých slov jako pokrytec. „Nemohu opatření kritizovat v soukromí a jinak se chovat na place. Také je nutné zdůraznit, že řada lidí potvrzení o očkování ve velkém falšuje. Rovněž by bylo dobré lidem předložit seznam o proočkovanosti poslanců Dolní komory Parlamentu České republiky.“

Za jeden z největších nesmyslů ohledně kontrolování bezinfekčnosti, považuje, že není nařízením přesně stanoveno, kde má kontrola dokumentů přesně probíhat. „I prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza upozorňuje, že v případě provedení dozoru hosta po jeho usazení, hrozí, že nebude mít v pořádku doklady a infekci provozovně už tak může šířit a zvýší se tak riziko nákazy. Jde o další ze série nedomyšlených opatření.“ Hanzlík se případné třímilionové pokuty neobává. „Pokud jsem vše dobře nastudoval, tak sankce je namířená jen vůči hostovi. O pokutě pro hostinského není nikde ani řeč. Stále je pro mě klíčové, že my hospodští nemáme v gesci kontrolovat ničí zdravotní stav.“

Muž, který se v gastronomii pohybuje přes třicet let, nesouhlasí s možným kandidátem na ministra zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09). Ve včerejším diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce totiž uvedl, že v Itálii či Rakousku po něm jako hostovi žádal personál dokument o bezinfekčnosti hned u vchodu, a tak nářkům tuzemských restauraterů nerozumí. „Pan profesor Válek byl asi v nějakých vybraných podnicích. Jelikož ale hodně cestuji po Německu, tak vím, že v tamních restauracích je dodržování hygienických opatření často na dost tristní úrovni.“

Téměř nikde po něm žádný doklad nechtěli. „A rovněž mě zarazilo, že tamní personál ani nekontroluje nasazené respirátory v době, kdy lidé nic nekonzumují. Obsluha jej často také nemá. Proto si zahraničí zase neidealizujme,“ míní pro EuroZprávy.cz majitel sítě pražských restaurací Šenkýrna Luděk Hanzlík.