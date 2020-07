Cestování vázne. Letiště Praha letos odbavilo o miliony méně pasažérů

V posledních týdnech provoz mírně roste, za celý rok by podle současného vývoje mohlo letiště odbavit celkově 5,5 milionu lidí.

Provoz letiště výrazně utlumila koronavirová krize, při níž dopravci drtivou většinu linek zrušili. Během největší krize v dubnu letiště odbavilo 5031 cestujících, což bylo meziročně o 99,6 procenta méně. Na letišti tehdy fungovaly pouze dvě pravidelné linky do Minsku a Sofie.

V posledních týdnech začal provoz pomalu růst, stále je však hluboko pod úrovní loňských statistik. V červnu přes letiště cestovalo zhruba 39.000 lidí, což bylo oproti květnu pětkrát více. Meziročně jde však stále o obří propad o 97,8 procenta. Nejčastěji nyní lidé z Prahy létají do Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanem a Paříže.

Podle aktuálních statistik jsme v červnu díky obnoveným linkám odbavili téměř 39 tisíc cestujících, což je 5x více než v květnu. Nejvíce lidí letělo na linkách z/do Amsterdamu, Frankfurtu a Paříže. Děkujeme, že s námi objevujete svět! ✈ #letimedal #flyfromPRG #pragueairport pic.twitter.com/XFD20RVXT6 — Prague Airport (@PragueAirport) July 17, 2020

Letiště předpokládá, že během letních prázdnin budou počty cestujících narůstat rychleji. Podle nových prognóz by letiště mohlo během července odbavit přes 220.000 cestujících, v srpnu pak až 400.000 lidí. "Do konce roku podle stávajících odhadů počítáme s tím, že bychom mohli odbavit 5,5 milionu. Vše však závisí na dalším vývoji epidemiologické situace u nás i v zahraničí a také na postupném návratu zahraničních turistů do Prahy a České republiky," uvedla mluvčí Kateřina Pavlíková.

Na začátku roku to přitom vypadalo, že letiště letos opět posune rekordní počet odbavených cestujících z roku 2019, kdy přes letiště cestovalo 17,8 milionu lidí. Počet cestujících se totiž dále zvyšoval. V lednu letiště napočítalo 1,05 milionu pasažérů, což bylo meziročně o 7,4 procenta více, v únoru pak 1,01 milionu lidí, meziročně o více než tři procenta více. První dva měsíce roku se tak podílejí na půlročních statistikách z více než 80 procent.

Dopravci během léta nadále obnovují své dříve přerušené linky. Vedle toho některé společnosti navyšují počet frekvencí nebo zvyšují kapacity na už zavedených linkách. Například Emirates na začátku srpna obnoví dálkovou linku do Dubaje, dále Air France bude brzy z Prahy do Paříže nově létat dvakrát denně, jednou za den pak do Lyonu a společnost KLM nasazením většího letadla zvýší kapacity ve spojích do Amsterdamu.

V současnosti na letišti fungují pravidelné linky do 63 destinací od 25 dopravců. Oproti loňské letní sezoně jde přibližně o polovinu potvrzených destinací. Mezi už obnovenými destinacemi jsou především klíčová velká evropská města, která fungují také jako přestupní body do dalších destinací. K dalším často zastoupeným destinacím pak patří tradiční dovolenková místa zejména ve Středomoří.