Finanční úřady kvůli paušální dani prodloužily úřední hodiny

Vyplývá to z informací, které zveřejnila finanční správa dnes na twitteru. V pátek tak budou finanční úřady otevřeny od osmi do 17 hodin a v pondělí od osmi do 18 hodin.

⌛ Připomínáme zájemcům o paušální daň, že oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podat do pondělí 11. ledna 2021.



Za tímto účelem jsou upraveny úřední hodiny podatelen:

pátek 8. 1. 🔸 8 - 17

pondělí 11. 1. 🔸 8 - 18

Drobní podnikatelé mohou oznámit vstup do paušálního režimu nejen osobně na podatelně finančního úřadu, ale také zasláním přes datovou schránku nebo poštou.

Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do jednoho milionu korun. Daň zahrnuje odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Pro letošní rok paušální daň činí 5469 korun za měsíc. Z toho 2976 Kč činí platba na důchodové pojištění, 2393 Kč na zdravotní pojištění a 100 korun záloha na daň. Živnostníkům má ušetřit papírování a podle ministerstva financí také odpadne důvod k většině kontrol.

Podle odborníků je paušální daň nejvýhodnější pro živnostníky s výdajovým paušálem, kteří ale zároveň neuplatňují daňové slevy na děti a manželku. Po přihlášení k paušální dani již totiž nemohou podnikatelé uplatňovat žádné odčitatelné položky, slevy na dani, ani daňová zvýhodnění. Někteří odborníci upozornili, že po zvýšení slevy na poplatníka v daňovém balíčku, který platí rovněž od nového roku, je paušální daň výhodná ještě pro menší část OSVČ, než bylo původně zamýšleno.

Ministerstvo financí původně očekávalo, že se k dani připojí až 100.000 živnostníků. Aktuálně ovšem úřad čeká, že letos paušální daň využijí řádově desítky tisíc živnostníků. "K výraznějším nárůstům přihlášených bude docházet postupně v následujících letech po odeznění pandemie. Hlavními důvody jsou navýšení slevy na poplatníka o 3000 korun, zdlouhavý legislativní proces a tím zkrácení doby pro přihlášení a především ekonomické dopady pandemie na živnostníky, kteří se mohou obávat o pokračování jejich živnosti v příštím roce," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Měsíční zálohy u paušální daně je třeba platit do 20. kalendářního dne každého měsíce. Podle přechodného ustanovení v zákoně ale platí jiná lhůta pro zálohu za leden 2021. V tomto případě je třeba lednovou zálohu zaplatit do 22. února.

Finanční úřady jsou nyní standardně v souvislosti s pandemií otevřeny pro veřejnost jen v pondělí a ve středu od osmi do 13 hodin.