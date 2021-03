Firmy s 10 až 49 zaměstnanci by do dneška měly dokončit testování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Firmy s deseti až 49 zaměstnanci by do dnešního dne měly dokončit první kolo jejich testování na koronavirus. Dále musejí pracovníci, kteří docházejí do podniku, test podstoupit zatím jednou za sedm dní. Vláda uvažuje o zvýšení frekvence na dvakrát týdně. Testy nejsou závazné pro lidi pracující z domova, očkované a ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19. Testování v malých podnicích se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) týká 650.000 lidí.