Ministerstvo financí zváží podporu OKD

Za půjčky v programu COVID Plus ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), na záruky jsou vyčleněny čtyři miliardy korun. Firmy s více než 250 zaměstnanci a minimálně pětinovým podílem vývozu na loňských tržbách, včetně výrobních dodávek pro jiného exportéra, mohou získat půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. EGAP garantuje 80 procent jistiny.

"Někdy před vypuknutím pandemie společnost avizovala, že nebude potřebovat žádné peníze. Byla ze strany ministerstva upozorněna, že pokud by se to vyvinulo jiným způsobem, tak aby to dostatečně dopředu avizovala. V dubnu jsme dostali avízo, že ta potřeba od společnosti Prisko, která je stoprocentně vlastněna ministerstvem financí, existuje," řekla Schillerová.

"Chceme podklady, informace, přesně podložit, v čem je problém. Případně budeme zvažovat všechny možnosti, které by se daly využít, a samozřejmě případně i třeba využití jednoho z programů COVID Plus, který přímo cílí na velké společnosti," doplnila. Zátěž na státní rozpočet by podle ní měla být co nejmenší.

Pozitivně testováno bylo dohromady 174 zaměstnanců dolů, včetně čtyř pracovníků mimo Darkov a šesti polských pendlerů. Nákaza byla prokázána také u 61 jejich příbuzných a čtyř pracovníků firem, které na šachtě například uklízejí nebo dělají servis. Všichni pozitivně testovaní zaměstnanci z jiných dolů měli vazby na pracovníky z Darkova, šlo o příbuzné nebo známé.

Dnes skončilo plošné odebírání vzorků zaměstnanců. Celkem hygienici ve spolupráci se zdravotníky a vojáky odebrali vzorky přibližně 2500 lidem. Všechny ještě nejsou vyhodnocené, dá se tak očekávat, že počet nakažených lidí v evidenci ještě poroste.